News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » В Государственной Таможенной Службе Туркменистана был презентован Глобальный транзитный документ

В Государственной Таможенной Службе Туркменистана был презентован Глобальный транзитный документ

By

2 мая 2023 года состоялась встреча заместителя председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Д.Байрыева с Исполнительным секретарём Международного центра транспортной дипломатии при ООН (МЦТД) Игорем Руновым, сообщает официальный веб-сайт таможенной службы.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов вопрос касательно мер по упрощению транзита и трансграничных процедур, реализацию различных инициатив и проектов развития международных транспортных коридоров.

Была дана оценка работе по автоматизации и цифровизации таможенных процессов, в том числе транзитных процедур в Туркменистане. Было отмечено присоединение страны к таким проектам как Цифровизация процедуры международных дорожных перевозок в транспортных коридорах Центральной Азии для укрепления регионального сотрудничества и торговли, финансируемого Министерством экономического сотрудничества и развития Германии, а также Усовершенствованная транзитная система Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и Общий обмен информацией.

Рунов в свою очередь ознакомил с общей ситуацией функционирования глобальных сетей поставок в общемировом и региональном контексте и рекомендуемыми дополнительными мерами по упрощению транзита.

Он также представил Глобальный транзитный документ (GTrD) по маршруту ТРАСЕКА, использование которого осуществляется в рамках Глобальной цифровой сети таможенного транзита (ЦСТТ) и ознакомил со всеми функциональные возможности данной системы.

ЦСТТ – это гарантийная система нового поколения в области мульти модальных грузовых перевозок, элементами которой является блокчейн, управление таможенными рисками, контролируемый доступ к сети.

Глобальный транзитный документ (GTrD), являющийся универсальным цифровым решением в развитии мультимодальных перевозок, был разработан Постоянным секретариатом Межправительственной комиссии международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА), Международным центром транспортной дипломатии, Межправительственным советом дорожников СНГ, мировыми разработчиками IT-технологий, а также со странами, проявившими заинтересованность к пилотному применению GTrD.

В августе 2022 года в Туркменистане был запущен пилотный проект Глобального транзитного документа.///nCa, 4 мая 2023 г.

 

Related posts:

  1. АБР представил Усовершенствованную транзитную систему ЦАРЭС для Государственной таможенной службы Туркменистана
  2. В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялся тренинг по практике защиты прав интеллектуальной собственности
  3. В таможенной службе Туркменистана прошла встреча с региональным представителем UNODC
  4. Государственная таможенная служба Туркменистана и проект GIZ обсудили цифровизацию в международных перевозках
  5. В Ташкенте состоялась Региональная встреча по упрощению трансграничной торговли в Центральной Азии
  6. Туркменские таможенники встретились онлайн с представителями Германского общества по международному сотрудничеству
  7. Товарооборот между Афганистаном и Узбекистаном растет несмотря на глобальный спад в связи с пандемией
  8. Президент Туркменистана дал интервью телеканалу «TRT World» Турецкой государственной телерадиокомпании
  9. Туркменистан предпринимает практические шаги по цифровизации таможенной сферы
  10. Узбекистан: Страны Центральной Азии готовят региональный документ о добрососедстве и сотрудничестве
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan