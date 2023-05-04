РЖД и Туркменские Железные Дороги запустят совместные проекты в сфере цифровизации

На полях второго дня Международной конференции в Ашхабаде, посвященной международным транспортным и транзитным коридорам, состоялась церемония подписания нескольких документов между Российскими Железными Дорогами и железнодорожным перевозчиком Туркменистана «Демирёллары». В их числе:
- Дорожная карта по цифровизации грузоперевозок (между РЖД и Демирёллары), которая закрепляет первоочередные мероприятия по созданию Единой системы управления перевозками для Туркменских железных дорог на основе программных решений, разработанных в РЖД
- Меморандум о взаимопонимании между РЖД Интернешнл и Демирёллары. Стороны договорились о сотрудничестве в модернизации и внедрении новейших технологий и оборудования на вагоноремонтном заводе в Гызыларбате.
- Меморандум о взаимопонимании между «РЖД Технологии» и Демирёллары. Стороны будут совместно реализовывать проекты в области цифровизации. В том числе планируется создать и внедрить в опытную эксплуатацию на полигоне Туркменских железных дорог цифровые продукты. ///nCa, 4 мая 2023 г.