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РЖД и Туркменские Железные Дороги запустят совместные проекты в сфере цифровизации

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На полях второго дня Международной конференции в Ашхабаде, посвященной международным транспортным и транзитным коридорам, состоялась церемония подписания нескольких документов между Российскими Железными Дорогами и железнодорожным перевозчиком Туркменистана «Демирёллары». В их числе:

  • Дорожная карта по цифровизации грузоперевозок (между РЖД и Демирёллары), которая закрепляет первоочередные мероприятия по созданию Единой системы управления перевозками для Туркменских железных дорог на основе программных решений, разработанных в РЖД
  • Меморандум о взаимопонимании между РЖД Интернешнл и Демирёллары. Стороны договорились о сотрудничестве в модернизации и внедрении новейших технологий и оборудования на вагоноремонтном заводе в Гызыларбате.
  • Меморандум о взаимопонимании между «РЖД Технологии» и Демирёллары. Стороны будут  совместно реализовывать проекты в области цифровизации. В том числе планируется создать и внедрить в опытную эксплуатацию на полигоне Туркменских железных дорог цифровые продукты. ///nCa, 4 мая 2023 г.

 

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