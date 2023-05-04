АБР поддерживает Туркменистан в раскрытии потенциала страны в качестве регионального транспортно-транзитного хаба

Азиатский Банк Развития поддерживает усилия Туркменистана по превращению страны в торговый и транзитный узел посредством нескольких инициатив и проектов в транспортном секторе, и это сотрудничество продолжит укрепляться. Речь об этом шла в выступлении г-на Артура Андрисиака, странового директора АБР, на Ашхабадской конференции, посвященной международным транспортным и транзитным коридорам (ITTC 2023).

Туркменистан является неотъемлемой частью Программы Центральноазиатского Регионального Сотрудничества АБР (ЦАРЭС), а стратегическое расположение страны ставит ее в центр торговых и транзитных маршрутов Восток-Запад и Север-Запад. Коридоры ЦАРЭС 2, 3 и 6 проходят через Туркменистан.

В транспортном секторе Туркменистана программа АБР фокусируется на модернизации железнодорожной сети и поддержке развития потенциала и знаний через платформу ЦАРЭС.

В качестве одного из проектов успешного сотрудничества Андрисиак назвал проект Север-Юг, завершенный в 2017 году, в рамках которого была модернизирована система сигнализации и телекоммуникаций на железнодорожных путях протяженностью 288 км, что способствовало существенному увеличению международных перевозок грузов.

«Сейчас АБР тесно сотрудничает с Агентством железных дорог, чтобы продвинуться вперед в модернизации железнодорожной линии Туркменабат-Мары-Ашхабад-Туркменбаши, которая является ключевой частью коридоров ЦАРЭС 2, 3 и 6», – сказал Андрисиак.

Проект направлен на повышение эффективности грузовых операций на 1147 км железнодорожных линий и обеспечение связи Туркменистана со всеми международными коридорами, проходящими через территорию государства.

Первый этап проекта будет сосредоточен на участке протяженностью 170 км Ашхабад-Душак. По словам странового директора АБР, в 2023 году был достигнут хороший прогресс в реализации этого проекта.

«В 2024 году проект будет представлен на рассмотрение Совету директоров АБР и реализован в том же году», – продолжил он.

Кроме того, АБР и Туркменистан разрабатывают новую стратегию странового партнерства на 2024-2028 годы, которая является ключевой основой для двустороннего взаимодействия в ближайшие пять лет, рассказал Андрисиак.

Стратегия поддержит национальное экономическое развитие с уделением особого внимания подключению к рынкам, диверсификации экономики, развитию частного сектора и инвестициям, человеческому капиталу, поддержке действий по борьбе с изменением климата, адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также общим реформам.

По словам странового директор АБР, в транспортном секторе Туркменистана Банк планирует продвигать инвестиционные проекты, которые нацелены на улучшение транспортных связей Туркменистана и позиционируют страну как важный торговый и транзитный узел. Эти усилия будут предприняты для того, что страна могла воспользоваться преимуществами ее стратегического расположения и богатства ресурсов.

Андрисиак также выразил готовность представляемого финансового института поддержать другие инициативы Туркменистана в области транспортной связуемости и взаимодействия с частным сектором в этой важной области в соответствии с приоритетами правительства Туркменистана. ///nCa, 4 мая 2023 г.