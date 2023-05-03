Завершилась пленарная сессия Международной транспортной конференции в Ашхабаде

Завершилась пленарная сессия Международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие», проходящей в Ашхабаде.
Руководители транспортного сектора Туркменистана, а также главы международных и неправительственных организаций в сфере транспорта поделились своим видением новых вызовов и возможностей в нынешних реалиях.
Все спикеры были едины во мнении о растущей роли цифровых инструментов в транспортно-логистической инфраструктуре Центральной Азии, что в свою очередь, способствует упрощению и наращиванию международной торговли.
Пандемия COVID-19 и военный конфликт в Украине значительно способствовали перестройке цепочек поставок, в то же время актуализировав с новой силой необходимость цифровизации транспортных коридоров и гармонизации таможенных процедур.
В качестве таких инструментов были выделены электронные книжки международных грузоперевозок eTIR, Протокол eCMR (электронная транспортная накладная), электронные накладные и накладные единого образца на железнодорожном транспорте СМГС/ ЦИМСМГС для стран-участниц Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении, платформы блокчейн.
Спикеры пленарной сессии высоко оценили роль Туркменистана в качестве лидера инициатив по устойчивому транспорту. На мировой арене эти инициативы находят воплощение в соответствующих резолюциях Генассамблеи ООН, на национальном уровне – это создание зеленых коридоров и цифровизация логистики, упрощение пересечения границ и упрощение визовых процедур для водителей.
На пленарной сессии выступили:
- Мамметхан Чакыев – Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана
- Армида Салсиа Алисджабана – Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии по странам Азии и Тихого океана (видеообращение)
- Дмитрий Марьясин – Заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН
- Асет Асавбаев – Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА
- Умберто де Претто – Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU)(видеообращение)
- Мирослав Антонович – Председатель Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД)(видеообращение)
- Адриан Георге Фогиш – Государственный Секретарь министерства Транспорта и инфраструктуры Румынии, Координатор рабочей группы по реализации стратегического проекта Международного транспортного маршрута Чёрное море – Каспийское море
- Саидмуродзода Шоиста – Заместитель Министра транспорта Республики Таджикистан
- Азиз Аксу – Заместитель генерального директора по ЕС и внешним связям Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики
- Игорь Рунов – Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (ICTD)
- Мирвохид Азимов – Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (онлайн)
- Алпер Озел – Председатель Исполнительного комитета Международной ассоциации перевозчиков (UND Turkiye)
- Эдуард Алырзаев – Член Правления MFA Lojistik Dis Ticaret A.S.
///nCa, 3 мая 2023 г.