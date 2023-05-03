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Завершилась пленарная сессия Международной транспортной конференции в Ашхабаде

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Завершилась пленарная сессия Международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие», проходящей в Ашхабаде.

Руководители транспортного сектора Туркменистана, а также главы международных и неправительственных организаций в сфере транспорта поделились своим видением новых вызовов и возможностей в нынешних реалиях.

Все спикеры были едины во мнении о растущей роли цифровых инструментов в транспортно-логистической инфраструктуре Центральной Азии, что в свою очередь, способствует упрощению и наращиванию международной торговли.

Пандемия COVID-19 и военный конфликт в Украине значительно способствовали перестройке цепочек поставок, в то же время актуализировав с новой силой необходимость цифровизации транспортных коридоров и гармонизации таможенных процедур.

В качестве таких инструментов были выделены электронные книжки международных грузоперевозок eTIR, Протокол eCMR (электронная транспортная накладная), электронные накладные и накладные единого образца на железнодорожном транспорте СМГС/ ЦИМСМГС для стран-участниц Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении, платформы блокчейн.

Спикеры пленарной сессии высоко оценили роль Туркменистана в качестве лидера инициатив по устойчивому транспорту. На мировой арене эти инициативы находят воплощение в соответствующих резолюциях Генассамблеи ООН, на национальном уровне – это создание зеленых коридоров и цифровизация логистики, упрощение пересечения границ и упрощение визовых процедур для водителей.

На пленарной сессии выступили:

  • Мамметхан Чакыев – Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана
  • Армида Салсиа Алисджабана – Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии по странам Азии и Тихого океана (видеообращение)
  • Дмитрий Марьясин – Заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН
  • Асет Асавбаев – Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА
  • Умберто де Претто – Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU)(видеообращение)
  • Мирослав Антонович – Председатель Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД)(видеообращение)
  • Адриан Георге Фогиш – Государственный Секретарь министерства Транспорта и инфраструктуры Румынии, Координатор рабочей группы по реализации стратегического проекта Международного транспортного маршрута Чёрное море – Каспийское море
  • Саидмуродзода Шоиста – Заместитель Министра транспорта Республики Таджикистан
  • Азиз Аксу – Заместитель генерального директора по ЕС и внешним связям Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики
  • Игорь Рунов – Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (ICTD)
  • Мирвохид Азимов – Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (онлайн)
  • Алпер Озел – Председатель Исполнительного комитета Международной ассоциации перевозчиков (UND Turkiye)
  • Эдуард Алырзаев – Член Правления MFA Lojistik Dis Ticaret A.S.

///nCa, 3 мая 2023 г.

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