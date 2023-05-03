РЖД придает первостепенное значение развитию партнерства с Туркменистаном

РЖД придает первостепенное значение дальнейшему развитию крепкого долгосрочного и устойчивого партнерства с Туркменистаном, заявил Сергей Павлов – Первый заместитель генерального директора Российских Железных Дорог («РЖД»), выступая на первой сессии Ашхабадской конференции по международным транзитно-транспортным коридорам.

Сессия была посвящена теме «Транспортно-логистическая взаимосвязанность в современной экономике».

Павлов рассказал о текущем состоянии партнерства туркменских и российских железных дорог.

Основными направления сотрудничества Туркменистана и России в железнодорожной сфере выступает развитие перевозок по восточной ветке коридора Север-Юг, совместные инфраструктурные проекты и мероприятия по развитию кадрового потенциала, цифровой трансформации в железнодорожном транспорте.

«В качестве пилотного проекта определена модернизация вагонно-ремонтного завода в Кызыларвате. Решение этой задачи позволит в разы увеличить мощность этого предприятия», – отметил представитель РЖД.

По словам Павлова, туркменские и российские железнодорожники рассматривают проекты по развитию электрификации туркменских железных дорог, развитию регионального пассажирского железнодорожного экспресса.

«Рассматриваем варианты организации движения поездов со скоростью до 140 км/ч, прорабатываем предложения по автоматизации бизнес-процессов, цифровизации железнодорожных дорог», – продолжил замглавы РЖД.

Павлов в своем выступлении привел следующую статистику, демонстрирующею динамику роста грузопотоков между Туркменистаном и Россией, а также по коридору “Север-Юг”.

По МТК «Север-Юг» перевозки выросли на 62% по сравнению с 2021 годом. А за первый квартал 2023 года они увеличились на 70%.

В первом квартале 2023 года рост грузоперевозок между Россией и Туркменистаном составил 73%, в 3,5 раза перевезено больше транзитных грузов.

В целом по коридору Север-Юг контейнерные перевозки выросли в пять раз.

Важна раскатка маршрута Болашак (Казахстан) – Серахс (Туркменистан). В этом году планируется перевезти по данному маршруту выше 1 млн.тонн грузов.

///nCa, 3 мая 2023 г.