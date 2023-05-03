«Довребап Улаг Меркези» – один из примеров мегауспеха частного транспортно-логистического бизнеса в Туркменистане

Компания «Довребап Улаг Меркези» – один из успешных представителей растущего частного бизнеса в транспортно-логистическом секторе Туркменистана, уверенно интегрирующийся в международные цепочки поставок ближнего и дальнего зарубежья.

Судить об этом можно по выступлению Генерального директора компании Мяхри Аррыковой на Ашхабадской конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023». Эта была презентация руководителя-профессионала и практика, твердо знающего, как сложится «сегодняшний» и «завтрашний день» на транспортном рынке.

«Ситуация сегодня такова, что годами наработанные планы перевозок подверглись встряске и логисты вынуждены создавать новые маршруты, логистика стала тестом на находчивость», – отметила в своем выступлении Аррыкова.

«Туркменистан стал основной цепочкой для большого объема транзитных перевозок. Туркменистан значительно расширил географию перевозок, для перевозчиков и экспедиторов сейчас важно не допустить разрыва логистических цепочек и обеспечить безопасность поставок, сохранить привлекательную цену для заказчика. На сегодняшний день это возможно для туркменского бизнеса выстроить свою сильную цепочку, используя собственные активы, иностранные инвестиции и государственную поддержку», – подчеркнула гендиректор «Довребап Улаг Меркези».

Он рассказала о последних изменениях в грузопотоках, которые оказали влияние на регион Центральной Азии.

По словам Аррыковой, «транзитные экспортные грузы сейчас переориентировались на транскаспийский международный транспортный коридор».

Как отмечалось, в этой связи растет актуальность коридора, проходящего через Международный порт Туркменбаши.

На практике «Довребап Улаг Меркези» этот маршрут пролегает через порт Туркменбаши, транзитом через Каспийское море, из Баку в Батуми, из Тбилиси в Карс, в Стамбул, а обратный путь протягивается из Европы в Узбекистан, Казахстан, Иран, Афганистан.

«Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Турция ведут работу по наращиванию грузопотоков по транскаспийскому маршруту», – сообщила Аррыкова.

Она также указала, что в настоящее время востребованным стал маршрут транзитной перевозки нефтепродуктов из России, в Иран, далее в Индию и Пакистан.

«Довребап Улаг Меркези» практически перевозит 80% этих транзитных перевозок нефтепродуктов, а в целом по Туркменистану мы переваливаем 70% транзитных перевозок», – отметила спикер.

Однако, не менее важным аспектом является и ценовая привлекательность любого маршрута. Туркменские железные дороги для соблюдения интересов всех участников транзитных перевозок постоянно маневрируют, предлагая гибкие тарифы и скидки для гарантированного объема перевозок.

В качестве примера могут служить перевозки сахара-сырца компанией «Довребап Улаг Меркези» из Бразилии в Узбекистан. При соблюдении гарантированного объема в 150 000 тонн туркменские железные дороги обещают перевозчику скидку в 50%.

«Говорят, выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов, но я хотела бы сказать, умейте обращать конкурентов в бизнес-партнеров, успех приходит через партнеров» – таким советом завершила свое выступление Генеральный директор ХО «Довребап Улаг Меркези» Мяхри Аррыкова. Пожалуй, в этих вдохновляющих словах и выражается кредо и секрет успеха данной компании, а в ее лице и всего туркменского транспортно-логистического бизнеса. ///nCa, 3 мая 2023 г.