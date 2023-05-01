Отважные наездники туркменской группы “Галкыныш”

Галкыныш – всемирно известная конноспортивная группа Туркменистана. Они обладают множеством международных наград.

Лошади и наездники группы “Галкыныш”, тренируемые Пыгы Байрамдурдыевым, прекрасно синхронизированы во время своих представлений, демонстрируя то, как туркмены и ахалтекинская лошадь идеально подходят друг другу.

Ахалтекинец – это не просто боевой конь – он всегда был главным образом признаком роскоши, символом высшего статуса. В первом веке ислама губернаторам и высокопоставленным чиновникам было запрещено использовать ахалтекинскую лошадь в качестве личного скакуна, чтобы они не могли выставлять свое богатство напоказ. Любой, кто владел ахалтекинской лошадью, подвергался проверке на предмет источника дохода. Только государственные конюшни могли содержать ахалтекинскую лошадь.

На протяжении всех лет независимости Туркменистан уделял особое внимание чистоте и разведению ахалтекинской породы. Результаты налицо.

Каждое выступление группы “Галкыныш”, выступившей на церемонии открытия нового конноспортивного комплекса в Туркменистане 29 апреля 2023 года, всегда уникально и непредсказуемо по технике исполнения. /// nCa, 1 мая 2023 года

Несколько фотографий с мероприятия: