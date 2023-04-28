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Железнодорожный экспресс Сиань-Центральная Азия торжественно запустили министры иностранных дел стран Центральной Азии и Китая

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В среду, 26 апреля, в Сиане министры иностранных дел центральноазиатских стран и Китая на полях 4-ой встречи приняли участие в церемонии запуска специального грузового поезда Чанъань Китайско-европейского железнодорожного экспресса, который проследует из Сианя в Центральную Азию.

Мероприятие ознаменовало десятую годовщину инициативы Пояса и Пути.

На борту специального поезда Сиань-Центральная Азия – 260 электромобилей BYD New Energy, произведенных в Сиане. Как ожидается, они прибудут в Ташкент в течение 12 дней. А пока министры иностранных дел с большим интересом протестировали новые авто.

С момента запуска инициативы Пояса и Пути железнодорожный экспресс Китай-Европа важным торговым маршрутом, проходящим через Евразийский континент.

К концу 2022 года экспресс совершил 65 000 рейсов и перевез шесть миллионов TEU грузов на сумму 300 миллиардов долларов.  Сеть из 82 линий соединяет более 200 городов в 24 европейских странах, охватывая практически всю Евразию.///nCa, 28 апреля 2023 г. [источник фото – МИД Китая]

 

 

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