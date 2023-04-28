Высокий уровень стратегического доверия между Центральной Азией и Китаем констатировали министры иностранных дел шести стран на встрече в Сиане

Центральная Азия – не поле для геополитических битв, уверен Китай

27 апреля 2023 года под председательством члена Госсовета, министра иностранных дел Цинь Гана в Сиане состоялась четвертая встреча министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии. В ней приняли участие министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

В ходе встречи Цинь Ган отметил, что стратегическое взаимное доверие между Китаем и Центральной Азией вышло на новый уровень, взаимовыгодное сотрудничество получило новый импульс, а дружеские обмены вышли на новый этап, при этом китайско-центральноазиатские отношения и региональное развитие продемонстрировали беспрецедентную жизненную силу.

Глава китайской дипломатии призвал коллег поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов друг друга, и всегда оставаться друзьями и искренними, честными и заслуживающими доверия партнерами в условиях, когда мир вступил в новый период потрясений и перемен.

«Необходимо совместно выстроить мощную региональную сеть безопасности. Мы должны решительно противостоять любому силовому вмешательству во внутренние дела стран региона под любым предлогом и сделать Центральную Азию чистой землей взаимовыгодного сотрудничества, а не полем битвы геополитических игр», – подчеркнул Цинь Ган.

Он указал на важность совместной работы по строительству “Культурного Шелкового пути”, активизации многостороннего взаимодействия, чтобы сообща продвинуть развитие международного порядка по более справедливому и рациональному направлению.

Министры иностранных дел провели всестороннюю политическую подготовку к предстоящему саммиту Китай-Центральная Азия, заявив, что сотрудничество между Центральной Азией и Китаем сыграло важную роль в укреплении стратегического взаимного доверия между двумя сторонами.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, туркменская сторона выражает уверенность в том, что именно близость и совпадение подходов к фундаментальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, основанные на огромном опыте взаимодействия и добрососедства, даёт уникальную возможность для выработки современных инструментов дальнейшего налаживания сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем.

В свою очередь министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу высказался о возможностях наращивания торговли, расширения номенклатуры экспортных товаров, совершенствования транспортной инфраструктуры, укрепления взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, объединения усилий по налаживанию сотрудничества по водным вопросам, расширения культурно-гуманитарного сотрудничества и обеспечения региональной безопасности между ЦА и Китаем.

По мнению главы МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, географическое положение стран Центральной Азии позволяет стать важной сухопутной транзитной зоной для перевозок и торговли между Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой. Кыргызская сторона подчеркнула необходимость повысить уровень транспортно-логистической связуемости, создать новые транспортные узлы и коридоры в регионе, ускорить строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», который имеет важное значение не только для трех стран, но и всего региона.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов отметил, что данный формат является востребованной площадкой для укрепления региональной взаимосвязанности и углубления многопланового сотрудничества. Приоритетными направлениями этого регионального диалога определены торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная, научно-техническая и культурно-гуманитарная области. Выражена уверенность, что дальнейшее продвижение сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР при активном участии представителей деловых кругов позволит эффективно задействовать имеющийся потенциал.

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Министры иностранных дел обсудили проект итогового документа предстоящего саммита Китай-Центральная Азия.

Участники министериала констатировали близость или схожесть позиций по основным международным и региональным вопросам, договорились поддерживать тесную координацию на площадке ООН, ШОС и других многосторонних организацией.

В повестку встречи также вошли вопросы расширения сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика, электронная коммерция, зеленая и цифровая экономика и высокие технологии, образование, наука и техника, туризм, здравоохранение.

По итогам встречи министры подписали пресс-коммюнике и выступили на совместной пресс-конференции.

Саммит Китай-Центральная Азия пройдет в Сиане в мае.///nCa, 28 апреля 2023 г. (источник фото – МИД КНР, МИД Туркменистана)