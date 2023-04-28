Визит Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане в Лебапский велаят

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян совершила свой первый двухдневный рабочий визит в Лебапский велаят, который состоялся с 24 по 26 апреля 2023 г. в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод» (Аральский проект), финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и осуществляемого ПРООН и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

В первый день визита г-жа Саакян встретилась с хякимом Лебапского велаята Шохратом Амангельдиевым и другими представителями администрации велаята. Во время встречи стороны обсудили вопросы, связанные с успешной реализацией вышеуказанного проекта и другие направления сотрудничества для реализации приоритетов развития страны и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

«В ходе встречи мы подняли важные вопросы, связанные с развитием велаята в соответствии с целями Страновой программы ПРООН и Правительства Туркменистана на 2021–2025 годы», – сказала г-жа Саакян после встречи. «Мы ценим большую поддержку, оказанную местными властями, и будем продолжать тесно сотрудничать с нашими национальными партнерами и населением региона в целях обеспечения устойчивых к изменению климата средств к существованию в сельскохозяйственных сообществах».

25 апреля Постоянный представитель ПРООН приняла участие в открытии Национального семинара по водной дипломатии, проводимого в рамках Аральского проекта ПРООН, направленного на обмен опытом в области развития трансграничного водного сотрудничества между Туркменистаном и странами бассейна Аральского моря и информирование заинтересованных сторон о текущей деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА).

«Развитие водной дипломатии имеет ключевое значение для продвижения сотрудничества между странами Центральной Азии для принятия устойчивых и мирных решений в области управления водными ресурсами», — отметила г-жа Саакян во время выступления на открытии семинара ПРООН в г. Туркменабат. «Вместе с нашими партнерами мы хотим укрепить национальный потенциал по рациональному управлению водными ресурсами, чтобы повысить устойчивость местных сообществ, пострадавших от негативных последствий кризиса Аральского моря».

В рамках своего рабочего визита в Лебапский велаят г-жа Нарине Саакян посетила несколько пилотных участков завершившегося в начале 2022 г. проекта ПРООН «Поддержка климатически устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах Туркменистана», в том числе местные теплицы и фруктовые сады, где применяются инновационные и современные подходы ведения сельского хозяйства. Г-жа Саакян встретилась с местными фермерами – членами группы по экономически-устойчивому адаптационному планированию и бенефициарами проекта ПРООН, чтобы узнать об эффективности деятельности завершенного проекта и влиянии его результатов на жизнь местного сообщества.

В ходе поездки Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане также посетила Амударьинский государственный природный заповедник, который расположен в этрапе Дейнау, г. Сейди. В ходе встречи с администрацией заповедника обсуждался вопрос создания Учебного центра на территории заповедника с целью обучения сотрудников природоохранных учреждений и повышения их квалификации в таких областях, как сохранение биоразнообразия, развитие экотуризма, борьба с браконьерством, создание экологических коридоров для миграции животных, применение и обеспечение соблюдения природоохранного законодательства на местах.

В ходе посещения Амударьинского государственного природного заповедника г-жа Саакян посадила дерево и приняла участие в закладке питомника для выращивания саженцев, который будет создан при содействии проекта ПРООН с целью объединения усилий по восстановлению деградированных пастбищ и сохранению лесов в Лебапском велаяте. /// nCa, 28 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)