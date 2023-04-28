Каспийский Коннектор – великолепная идея, но неполноценная

Анализ nCa
Каспийский коннектор, безусловно, является привлекательной частью идеи, но все еще не полноценной.
Сначала несколько слов о самом коннекторе. — Компания Trans Caspian Resources, Inc (TCRI) была основана в апреле 2021 года. Она выступает за строительство соединителя, призванного обеспечить связь между продуктивным морским месторождением в Каспийском секторе Туркменистана с газотранспортной сетью Азербайджана. Коннектор представлен как менее дорогостоящая альтернатива Транскаспийскому трубопроводу для транспортировки туркменского газа в Европу.
Подробную информацию о Каспийском коннекторе (Caspian Connector) можно найти на веб-сайте TCRI
https://transcaspianresources.us
Джон Робертс – член Консультативного совета Проекта Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по устойчивой энергетике, который также является членом Консультативного комитета TCRI, выступил с презентацией коннектора во время Дубайского форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана.
В презентации он сказал, что у Туркменистана есть примерно двухмесячное окно возможностей, чтобы принять решение о Каспийском соединителе. Его аргумент был основан на предположениях о том, что следующая зима может быть более суровой, чем предыдущая, и Европе необходимо будет заблаговременно позаботиться о поставках газа, а строительство Каспийского коннектора с момента принятия соответствующих обязательств может занять около четырех месяцев.
Идея отправки туркменского газа в Европу интересна сама по себе. Однако есть несколько поводов утверждать, что каспийский коннектор – только привлекательная часть идеи, которая сама по себе не полноценна:
- Нет определенной дорожной карты для развития проекта. Возможно, обещание есть, но оно не может заменить дорожную карту.
- Отсутствует исследование, посвященное экологическим аспектам Каспийского соединителя.
- Нет твердых обязательств относительно того, что Южный газовый коридор предоставит свои мощности в течение всего срока поставки газа из Каспийского коннектора.
- Поскольку газ из Каспийского трубопровода будет поступать в ЕС в виде смеси (он будет транспортироваться по азербайджанской системе), четко не обговаривается коэффициент качества при ценообразовании за поставки
- Не обсуждается договор купли-продажи, количество участвующих сторон и формат их участия.
Поскольку речь идет о туркменском газе, логично, что мы должны уважать позицию и ожидания Туркменистана. Было бы несправедливо ожидать, что Туркменистан безоговорочно примет какое-либо предложение.
Позиция Туркменистана уже была разъяснена на том же Дубайском форуме. Вице-премьер Туркменистана по нефтегазовому сектору Ашыргулы Беглиев заявил 26 апреля 2023 года, что проект транспортировки туркменского газа в Европу по-прежнему стоит на повестке дня Туркменистана в рамках стратегии диверсификации экспорта.
https://www.newscentralasia.net/2023/04/26/turkmenistan-po-prezhnemu-gotov-postavlyat-gaz-v-yevropu-kaspiyskim-ili-sukhoputnym-marshrutom/
По его словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов транспортировки энергоресурсов из Туркменистана в ЕС.
«Относительно Европейского направления, мы рассматриваем его как потенциальный потребитель», – сказал Беглиев.
«Мы никогда [этот проект] со счетов не сбрасываем, поэтому вопрос транспортировки туркменского природного газа в европейском направлении через Транскаспийский газопровод или через газопровод по суше – это тоже на повестке дня», – заявил он.
Джон Робертс заявил в своей презентации, что в настоящее время нет аппетитов к огромным инвестициям. Это означает, что на данный момент не видно никакого варианта для отдельного Транскаспийского трубопровода, и каспийский коннектор не является полноценной идеей, хотя она и привлекательна.
При отсутствии обоих вариантов, существует ли какой-либо сухопутный маршрут для отправки туркменского газа в Европу или, по крайней мере, в Турцию, которая позиционирует себя как газовый хаб для Европы?
Конечно существует.
Одним из них является трубопровод Тебриз-Анкара иранской сети AGAT. На территории Ирана он соединен с трубопроводом, по которому туркменский газ поступает в Иран.
Второй вариант появится после завершения строительства участка Решт-Астра, который соединит иранскую сеть с азербайджанской системой и обеспечит транспортировку туркменского газа в азербайджанскую систему.
Третьим вариантом сухопутного маршрута является трубопроводная сеть Центральная Азия-Центр для транспортировки туркменского газа к границам Европы.
Очевидно, что окончательное решение остается за Туркменистаном. /// nCa, 28 апреля 2023 г.