Каспийский Коннектор – великолепная идея, но неполноценная

Анализ nCa

Каспийский коннектор, безусловно, является привлекательной частью идеи, но все еще не полноценной.

Сначала несколько слов о самом коннекторе. — Компания Trans Caspian Resources, Inc (TCRI) была основана в апреле 2021 года. Она выступает за строительство соединителя, призванного обеспечить связь между продуктивным морским месторождением в Каспийском секторе Туркменистана с газотранспортной сетью Азербайджана. Коннектор представлен как менее дорогостоящая альтернатива Транскаспийскому трубопроводу для транспортировки туркменского газа в Европу.

Подробную информацию о Каспийском коннекторе (Caspian Connector) можно найти на веб-сайте TCRI

https://transcaspianresources.us

Джон Робертс – член Консультативного совета Проекта Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по устойчивой энергетике, который также является членом Консультативного комитета TCRI, выступил с презентацией коннектора во время Дубайского форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана.

В презентации он сказал, что у Туркменистана есть примерно двухмесячное окно возможностей, чтобы принять решение о Каспийском соединителе. Его аргумент был основан на предположениях о том, что следующая зима может быть более суровой, чем предыдущая, и Европе необходимо будет заблаговременно позаботиться о поставках газа, а строительство Каспийского коннектора с момента принятия соответствующих обязательств может занять около четырех месяцев.

Идея отправки туркменского газа в Европу интересна сама по себе. Однако есть несколько поводов утверждать, что каспийский коннектор – только привлекательная часть идеи, которая сама по себе не полноценна:

Нет определенной дорожной карты для развития проекта. Возможно, обещание есть, но оно не может заменить дорожную карту.

Отсутствует исследование, посвященное экологическим аспектам Каспийского соединителя.

Нет твердых обязательств относительно того, что Южный газовый коридор предоставит свои мощности в течение всего срока поставки газа из Каспийского коннектора.

Поскольку газ из Каспийского трубопровода будет поступать в ЕС в виде смеси (он будет транспортироваться по азербайджанской системе), четко не обговаривается коэффициент качества при ценообразовании за поставки

Не обсуждается договор купли-продажи, количество участвующих сторон и формат их участия.

Поскольку речь идет о туркменском газе, логично, что мы должны уважать позицию и ожидания Туркменистана. Было бы несправедливо ожидать, что Туркменистан безоговорочно примет какое-либо предложение.

Позиция Туркменистана уже была разъяснена на том же Дубайском форуме. Вице-премьер Туркменистана по нефтегазовому сектору Ашыргулы Беглиев заявил 26 апреля 2023 года, что проект транспортировки туркменского газа в Европу по-прежнему стоит на повестке дня Туркменистана в рамках стратегии диверсификации экспорта.

https://www.newscentralasia.net/2023/04/26/turkmenistan-po-prezhnemu-gotov-postavlyat-gaz-v-yevropu-kaspiyskim-ili-sukhoputnym-marshrutom/

По его словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов транспортировки энергоресурсов из Туркменистана в ЕС.

«Относительно Европейского направления, мы рассматриваем его как потенциальный потребитель», – сказал Беглиев.

«Мы никогда [этот проект] со счетов не сбрасываем, поэтому вопрос транспортировки туркменского природного газа в европейском направлении через Транскаспийский газопровод или через газопровод по суше – это тоже на повестке дня», – заявил он.

Джон Робертс заявил в своей презентации, что в настоящее время нет аппетитов к огромным инвестициям. Это означает, что на данный момент не видно никакого варианта для отдельного Транскаспийского трубопровода, и каспийский коннектор не является полноценной идеей, хотя она и привлекательна.

При отсутствии обоих вариантов, существует ли какой-либо сухопутный маршрут для отправки туркменского газа в Европу или, по крайней мере, в Турцию, которая позиционирует себя как газовый хаб для Европы?

Конечно существует.

Одним из них является трубопровод Тебриз-Анкара иранской сети AGAT. На территории Ирана он соединен с трубопроводом, по которому туркменский газ поступает в Иран.

Второй вариант появится после завершения строительства участка Решт-Астра, который соединит иранскую сеть с азербайджанской системой и обеспечит транспортировку туркменского газа в азербайджанскую систему.

Третьим вариантом сухопутного маршрута является трубопроводная сеть Центральная Азия-Центр для транспортировки туркменского газа к границам Европы.

Очевидно, что окончательное решение остается за Туркменистаном. /// nCa, 28 апреля 2023 г.