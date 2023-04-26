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Туркменистан по–прежнему готов поставлять газ в Европу каспийским или сухопутным маршрутом – заявил на Дубайском форуме вице-премьер Туркменистана по вопросам нефтегазового сектора

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Туркменистан не исключил европейское направление в своих вариантах диверсификации экспорта газа, судя по заявлению вице-премьера Туркменистана по нефтегазовому сектору Ашыргулы Беглиева, озвученного им в ходе дубайского Международного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана.  

В конце пленарного заседания, во время сессии вопросов и ответов, модератор сессии, менеджер по аналитике S&P Global Commodity Insights по Ближнему Востоку и Африке Клэр Годар задала вице-премьеру вопрос о возможностях инвестиционного сотрудничества с Туркменистаном.

Беглиев сказал, что проект транспортировки туркменского газа в Европу по-прежнему стоит на повестке дня Туркменистана в рамках стратегии диверсификации экспорта.   

Как следует из его слов, в настоящее время рассматривается несколько опций транспортировки энергоресурсов из Туркменистана в ЕС.

«Относительно Европейского направления, мы рассматриваем его как потенциальный потребитель», – сказал Беглиев.

«Мы никогда [этот проект] со счетов не сбрасываем, поэтому вопрос транспортировки туркменского природного газа в европейском направлении через Транскаспийский газопровод или через газопровод по суше – это тоже на повестке дня», – заявил он. /// nCa, 26 апреля 2023 г.

 

 

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