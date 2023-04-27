Девушки из Туркменистана программируют свой путь в будущее

Сегодня, 27 апреля 2023 года, ЮНИСЕФ вместе с девушками и женщинами всего мира отмечает День девушек в ИТ и делится историями двух девочек из Туркменистана Айлар и Ширин, которые изучают программирование для компьютерных систем. В этой статье девушки рассказывают о своем пути в области программирования и о том, что потребовалось от них, чтобы добиться успеха в этой сфере.

Айлар – студентка 3-го курса Международного университета гуманитарных наук и развития в Ашхабаде, изучает компьютерное программирование. До этого она окончила специальную школу для одаренных детей в Туркменбаши Балканского велаята. В школьные годы, хотя Айлар и преуспевала в информационных технологиях и математике, она не слишком увлекалась этими предметами, пока не пришло время выбирать карьерный путь. Именно тогда она поняла, что хочет изучать разработку программного обеспечения, и начала свой путь в программировании.

По мере того как Айлар училась и практиковалась, она все больше и больше интересовалась этой областью. Она начала работать над небольшими проектами, чтобы получить больше опыта. Она верит, что упорный труд и энтузиазм помогут ей добиться успеха в этой отрасли.

«Программирование – это не только для мальчиков, девочки тоже могут этим заниматься, главное – это ваш опыт. Если вы хотите стать квалифицированным ИТ-инженером, вам придется начинать с небольших проектов и даже работать бесплатно», – отметила Айлар.

В настоящее время Айлар разрабатывает приложения для Android и работает над несколькими мелкими и крупными проектами.

Изначально Айлар училась кодировать на Kotlin. Kotlin – это современный статический язык программирования, который используют более 60% разработчиков мобильных приложений для Android. Когда она только начинала, она также работала на языке Java. «С некоторыми языками работать легче, чем с другими. Хотя у вас могут быть свои предпочтения, стоит знать как можно больше языков, чтобы иметь возможность предоставлять услуги различным компаниям и клиентам», – отметила Айлар.

«Быть девушкой-программистом – значит пройти через множество препятствий, одно из которых – гендерные стереотипы. С тех пор как я начала этот путь, я столкнулась с сильными мнениями и ожиданиями относительно моего будущего и того, что я должна и не должна делать как девушка. Но я никогда не сдавалась и следовала за своей мечтой», – говорит Айлар, разработчик Android.

Ширин – подруга Айлар, она также учится в Международном университете гуманитарных наук и развития, изучая программирование. В школьные годы Ширин любила активно участвовать в уроках информатики и решать сложные уравнения. Хотя она была хороша в математике, она все еще не знала, где и как использовать свои знания на практике. На первом курсе университета Ширин начала проходить практику в местной небольшой стартап-компании, где изучала язык программирования Swift. Swift – это надежный и интуитивно понятный язык программирования, предназначенный для написания любых приложений в экосистеме Apple, таких как iOS, Mac, Apple TV и Apple Watch. Ширин также изучила такие языки программирования, как Python, Dart и Kotlin.

Вступая в мир программирования, Ширин не имела наставника, который направлял бы ее на этом пути. Но постоянное обучение, сильная дисциплина и упорство привели ее к тому, что она стала мобильным разработчиком iOS и работала над сложными проектами.

«Не иметь наставника, который мог бы направить тебя в нужное русло, очень сложно. Поскольку у меня его не было, мы с Айлар проводили много времени, учась вместе и помогая друг другу. Теперь, когда кто-то говорит, что хочет научиться кодингу, я всегда стараюсь помочь этому человеку, потому что по собственному опыту знаю, как трудно научиться и понять все это в одиночку», – отметила Ширин, мобильный разработчик iOS.

Они продолжают совершенствоваться и изучать новые способы программирования и имеют большие планы на свою карьеру. Несмотря на устаревшие гендерные стереотипы, окружающие их, Айлар и Ширин с большим оптимизмом смотрят в будущее. Девушки отмечают, что если кто-то хочет чему-то научиться и упорно трудится, чтобы овладеть этим, то нет ничего невозможного.

По мнению Айлар и Ширин, одна из вещей, которую должен уметь делать каждый инженер-программист, – это овладеть привычкой гуглить, то есть искать информацию в Интернете.

В свободное время девушки любят заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе, поскольку, по их словам, сидячая работа может негативно сказаться на здоровье программиста.

ЮНИСЕФ попросил Ширин и Айлар дать совет девушкам и женщинам, начинающим свой путь в компьютерном программировании, и вот что они считают важным:

Найдите наставника, то есть человека, который может направить вас в нужном направлении. Знание английского языка. Можно войти в мир программирования, не зная английского языка, но важно знать его, чтобы писать коды и понимать их суть. Почти все источники, связанные с программированием, написаны на английском языке. Будьте терпеливы и упорно трудитесь. Ни одна профессия или бизнес не приобретается легко или за один день. Когда вы входите в мир программирования, вы должны принять его вызов. «Есть люди с устаревшими гендерными стереотипами, которые считают, что некоторые профессии предназначены только для мужчин или только для женщин. Хотя старые гендерные стереотипы сохраняются, я считаю, что если девушки будут учиться и упорно трудиться изо дня в день, то нет ничего, чего бы они не смогли сделать. Вдохновляет, когда близкие люди поддерживают нас в достижении наших мечтаний и целей, и я очень рада, что мои родители поддерживают меня и каждый мой шаг», – добавила Айлар.

Ширин и Айлар желают девушкам, которые хотят начать изучать кодинг и программирование, быть смелыми, верить в себя и делать то, что приносит им радость. Они надеются, что рассказ об их истории вдохновит больше девочек следовать за своей мечтой, преодолевать трудности и стереотипы и добиваться успеха в области ИТ.///ЮНИСЕФ Туркменистан