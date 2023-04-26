Завершилось пленарное заседание Дубайского форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – природный газ становится “промежуточным топливом” на пути к экологизации углеводородного сектора

Только что завершилось пленарное заседание энергетического форума Туркменистана, проходящего в Дубае. Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к новому и формирующемуся потенциалу для инвестиций в энергетический сектор Туркменистана.

Тема пленарного заседания – «Роль Туркменистана в будущем глобальной энергетики».

Докладчиками на пленарном заседании выступили: Ахмед Али Аль Сайег – Государственный министр ОАЭ, Батыр Аманов – Государственный министр – председатель Государственного концерна “Туркменгаз”, Сердармаммет Гараджаев – Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в ОАЭ, Ахмед бен Саид Аль Мактум – заместитель председателя Исполнительного совета Дубая, Ван Гуйхай – президент CNPC Middle East, Мохаммед Саиф Аль Арьяни – исполнительный вице-президент ADNOC International, Лоран Вивье – старший вице-президент Total Energies (онлайн), Валери Дюкро – исполнительный директор Глобального газового центра (GGC) и Клэр Годар – Менеджер по аналитике Ближнего Востока и Африки, S&P Global Commodity Insights.

Суть выступлений и лежащий в их основе посыл заключались в том, что был достигнут полный консенсус относительно широкого спектра возможностей для сотрудничества в добывающем и перерабатывающем секторах нефти и газа. Акцент был сделан также на преимуществах изменения маршрутов экспорта энергоресурсов, в частности природного газа.

Выступавшие отметили приверженность Туркменистана обеспечению целостности окружающей среды при реализации проектов развития не только в углеводородном секторе, но и во всем промышленном секторе.

С точки зрения анализа, очевидно, что Дубайский форум подчеркивает потенциал природного газа как “промежуточного топлива” для экологизации углеводородного сектора.

Поскольку природный газ занимает предпочтительное место в энергобалансе все большего числа стран, энергетический сектор рассматривается как отрасль, защищающая окружающую среду.

Большой интерес представляет возможность использования природного газа в качестве исходного сырья для производства водородной энергии, отвечающей требованиям нулевого уровня выбросов. /// nCa, 26 апреля 2023 года