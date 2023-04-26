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Туркменистан предлагает открытые возможности для инвестиций в месторождение Галкыныш и каспийский шельфовый сектор

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Туркменистан объявил, что приветствуются все инвестиционные предложения по разработке второй и третьей очередей газового месторождения Галкыныш и шельфового сектора Каспия.

С таким заявлением выступил на Дубайском форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана 26 апреля 2023 года вице-премьер страны по нефтегазовому сектору Ашыргулы Беглиев, отвечая на вопрос Клэр Годар из S&P Global Commodity Insights по итогам пленарной сессии.

Говоря о Галкыныше, втором по величине газовом месторождении в мире, Беглиев сказал: «Параллельно ведутся переговоры по разработке второго и третьего этапа гигантского месторождения. Они ведутся на неэксклюзивной основе и могут вестись с несколькими инвесторами, чтобы выбрать наиболее привлекательное для Туркменистана предложение». 

Его замечания ясно указывают на то, что потенциал для инвестиций в месторождение Галкыныш остается открытым для всех.

По словам вице-премьера, следующим перспективным вектором партнерства является привлечение инвестиций в туркменский сектор Каспийского моря.

«Там имеются перспективные блоки для разведки и добычи, на некоторых блоках имеется достаточная геолого-разведочная информация, которая дает право говорить о том, что там имеются потенциально хорошие запасы углеводородов, газа, конденсата и нефти», – уточнил Беглиев.

Ряд перспектив открывается и в сфере разработки зрелых месторождений, продолжил он. Речь идет о добыче остаточных запасов нефти, что требует дополнительных средств.

«Мы привлекаем иностранные компании, которые придут к нам с новыми идеями и технологиями», – сказал вице-премьер.

С правовой точки зрения, инвестиционная деятельность зарубежных компаний в указанной сфере может быть регламентирована на основе различных контрактов, в том числе сервисных контрактов с риском. /// nCa, 26 апреля 2023 г.

 

 

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