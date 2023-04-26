Президент Туркменистана поздравил участников Дубайского форума по привлечению инвестиций в ТЭК

В Дубаи стартует двухдневный Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание в адрес участников мероприятия, выразив уверенность в том, что Форум в Дубае станет «замечательной площадкой для конструктивного обмена на экспертном уровне мнениями и предложениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе по наращиванию экспорта природного газа, диверсификации его маршрутов, развитию перспективных направлений привлечения инвестиций в газоперерабатывающую, газохимическую отрасли, строительству новых производств нефтегазовой индустрии и минимизации их влияния на окружающую среду».

«Туркменистан, занимающий одну из передовых позиций в глобальном рейтинге запасов углеводородов, прежде всего стремится ориентировать свой ресурсный потенциал в интересах туркменского народа и других членов мирового сообщества, а также на поддержание экономической стабильности в регионе», – подчеркнул глава государства.

В числе крупных проектов, которые сегодня реализуются Туркменистаном – газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, создание газоперерабатывающих производств, освоение гигантского по запасам углеводородов месторождения «Галкыныш».

«Ещё одним наиболее амбициозным проектом является Транскаспийский газопровод для экспорта туркменского «голубого» топлива в Европу», – добавил он.

«Одной из главных задач также выступает освоение за счёт иностранного капитала лицензированных блоков туркменского участка Каспия на основе Соглашения о разделе продукции. Для этого в Туркменистане имеется благоприятный в финансово-экономическом и законодательном аспекте инвестиционный климат, который последовательно улучшается согласно международным требованиям», – отметил Президент Туркменистана.

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Международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, состоится 26-27 апреля 2023 года в отеле Hyatt Regency, Дубай, ОАЭ. Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнефть», Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнёрстве с ХО Туркмен Форум и Британской GaffneyCline.

Целью данного мероприятия являются расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций во все сегменты энергетической отрасли Туркменистана и укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию сферы энергетики. В ходе мероприятия будут рассмотрены перспективы взаимодействия, связанные с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа.

В форуме примут участие более 300 делегатов, в том числе руководители крупных отраслевых компаний (PETRONAS, Dragon Oil, Siemens Energy, Total Energies, CNPC, ADNOC). ///nCa, 26 апреля 2023 г.