Первый день энергетического форума Туркменистана в Дубае завершился на позитивной волне – отраслевые лидеры оптимистично настроены в отношении ускорения экологизации углеводородного сектора

Первый день двухдневного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, проходящего в Дубае, завершился вечером 26 апреля 2023 года. Темп и направление, заданные пленарным заседанием, были продолжены на трех тематических сессиях.

Среди многих новых моментов, которые придали этому событию ауру свежести, была полная осведомленность отраслевых лидеров о настроениях в ближнем и дальнем зарубежье, включая, но не ограничиваясь, о продолжающихся нефтяных протестах “Просто остановите нефть” в Великобритании.

В то время как фанатики на британских улицах способны принести больше вреда, чем пользы, люди, которые действительно могут ускорить процесс озеленения сектора, подтвердили свою приверженность данным обязательствам на Дубайском форуме.

Туркменистан, с его неизменным вниманием к экологической целостности, доказал, что, позиционируя экологические проблемы в качестве решающего фактора в новых проектах, перспективы инвестирования на самом деле расширяются, а не сокращаются.

Выбор Дубая в качестве места проведения форума был неслучайным. ОАЭ, страна, которая менее чем за 40 лет быстрыми шагами перешла от экономики, основанной на нефти, к устойчивому развитию на передовом уровне. Кроме того, ОАЭ являются непоколебимым партнером Туркменистана.

Темы трех сессий первого дня работы Дубайского форума:

СЕССИЯ 1. Инвестиционные возможности туркменского энергетического сектора: проекты на суше

Основной доклад: Мырат Арчаев – Заместитель председателя ГК “Туркменгаз”

Мухамметмырат Аманов – Главный исполнительный директор, TAPI Pipeline Company Ltd

Стивен Райт – Технический директор, GaffneyCline

Ирина Лурьева – Заведующая лабораторией, Научно-исследовательский институт природного газа

государственного концерна «Туркменгаз»

Максат Пирлиев – Генеральный директор, NaPeCo

Валентин Котломин – Менеджер по консалтингу, Argus Media

СЕССИЯ 2. Экологические аспекты разработки месторождений углеводородов

Обновленная информация о выбросах парниковых газов, измерении и отчетности.

Сокращение выбросов метана и CO2 для достижения нулевого уровня выбросов и монетизации

Подземное хранение газа и обратная закачка СО2 в пласт

Как уменьшить факельное сжигание, выброс и утечки

Роль НИОКР в развитии нефтегазовой отрасли

Основное выступление: Саамир Эльшихаби – Главный руководитель, Энергетический переход, COP 28 ОАЭ

Манфреди Кальтаджироне – Руководитель, Международная обсерватория по выбросам метана (ООН)

Стефан Джермейн – Президент, GHGSat Inc.

Джульен Перез – Вице-президент по стратегии и политике, OGCI (онлайн)

Марк Фитцджеральд – Вице-президент по международным активам, разведке и добыче, PETRONAS

Франcуа Саммут – Директор, Carbon Limits AS (онлайн)

Байраммырат Пирниязов – Директор, Научно-исследовательский институт природного газа государственного концерна «Туркменгаз»

Максим Нечаев – Директор по консалтингу, S&P Global Commodity Insights

СЕССИЯ 3 – Энергетика новой эры: перспективы внутреннего и регионального развития

Водород – топливо будущего

Газ и возобновляемые источники энергии – партнеры в переходе к низкоуглеродной энергетике

Диверсификация энергетического сектора – утилизация химических газов

Роль углеродных рынков в переходе к энергетике новой эры

Новые тенденции в финансировании энергетических проектов

Роль международных финансовых институтов в продвижении экологически чистой энергии

Стратегия Туркменистана по возобновляемым источникам энергии

Основное выступление: Хаджимухаммет Реджепмурадов – Министр энергетики Туркменистана

Рахимберды Джепбаров – Председатель правления, Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана

Азат Оразмухаммедов – и.о. Генерального директора, «Туркмен Инвестмент»

Максим Зубов – Вице-президент, Турция и Центральная Азия, Siemens Energy

Гёкмен Топуз – Заместитель генерального директора Çalık Enerji (инвестиции и возобновляемые источники энергии)

Мигель Брито – Аналитик по энергетике, S&P Global Platts

Байраммырат Aтаманов – Ректор, Международный университет нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева

Нилай Шах – Профессор, Заведующий кафедрой химической инженерии, Имперский Колледж Лондона (онлайн)

Зафар Самадов – Программный директор, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA

Патрик Майер – Региональный советник по энергетике, USAID

Вместе с сутью пленарного заседания можно сформулировать итоговый вывод трех сессий следующим образом:

Туркменистан полностью привержен устойчивому, экологически чистому развитию своего углеводородного сектора, особенно в области добычи, переработки и транспортировки природного газа.

Традиционные партнеры Туркменистана быстро внедряют в свою работу элементы, отвечающие экологическим требованиям.

Новые возможности для инвестиций одинаково открыты как для традиционных, так и для новых партнеров Туркменистана, единственным требованием является соблюдение требований экологической безопасности.

Новые энергетические решения предпочтительно должны представлять собой сочетание традиционных и возобновляемых источников.

На данный момент альтернативы природному газу нет, и большая ответственность за рыночную волатильность лежит на основных игроках газового сектора.

Туркменистан, как важный игрок в газовом секторе, осознает свою ответственность и готов сотрудничать с партнерами по всем направлениям.

Возникнет спрос на переходные технологии – способность постепенно переходить с природного газа на экологически чистые источники без ущерба для базового характера промышленных предприятий.

Как и подобает подобным мероприятиям, Дубайский форум не является изолированным событием. Это начало исследования новых возможностей. Туркменистан представил новое содержание в своих презентациях и потенциальные партнеры реагируют положительно. /// nCa, 26 апреля 2023 г.