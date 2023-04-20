Товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг рекордных показателей – более 24 млрд.долл.США

Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив 24 млрд.долл.США в прошлом году. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе онлайн совещания министров торговли и экономики Китая и пяти стран Центральной Азии во вторник, 18 апреля.

Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнером как Казахстана, так и других стран Центральной Азии.

Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил 13,2 млрд.долл.США., в то время как импорт китайских товарах в Казахстан увеличился на 33,5% и оценивается в 11 млрд.долл.США.

По данным казахстанской стороны, по итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9% и составил $32,1 млрд (2021 г. – $24,3 млрд).

«Китайский рынок – это надежный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд», — заявил вице-премьер.

Наряду с этим, он подчеркнул важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества.

Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе, Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.

Совещание организовано по инициативе китайской стороны. Онлайн-встречи будут проводиться на регулярной основе, что будет способствовать укреплению и содействию торгово-экономического сотрудничества шести стран. ///nCa, 20 апреля 2023 г.