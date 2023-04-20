News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг рекордных показателей – более 24 млрд.долл.США

Товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг рекордных показателей – более 24 млрд.долл.США

By

Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив 24 млрд.долл.США в прошлом году.  Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе онлайн совещания министров торговли и экономики Китая и пяти стран Центральной Азии во вторник, 18 апреля.

Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнером как Казахстана, так и других стран Центральной Азии.

Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил 13,2 млрд.долл.США., в то время как импорт китайских товарах в Казахстан увеличился на 33,5% и оценивается в 11 млрд.долл.США.

По данным казахстанской стороны, по итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9% и составил $32,1 млрд (2021 г. – $24,3 млрд).

«Китайский рынок  – это надежный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд», — заявил вице-премьер.

Наряду с этим, он подчеркнул важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества.

Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе, Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.

Совещание организовано по инициативе китайской стороны. Онлайн-встречи будут проводиться на регулярной основе, что будет способствовать укреплению и содействию торгово-экономического сотрудничества шести стран. ///nCa, 20 апреля 2023 г.

 

Related posts:

  1. Товарооборот между Китаем и Центральной Азией превысил 70 млрд.долл.США, а объем инвестиций приблизился к 1 млрд.долл.США
  2. Товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысил 31 миллиард долларов США
  3. Объем инвестиций Китая в Центральной Азии достиг 15 млрд.долл.США к концу 2022 года – министр торговли КНР
  4. Казахстан и Узбекистан намерены довести взаимный товарооборот до 10 млрд.долл.США
  5. Товарооборот между ОАЭ и Туркменистаном увеличился на более чем 100 млн.долл.США
  6. Соглашение об ускоренном таможенном оформлении между Китаем и Казахстаном ускорит доставку грузов по маршруту Китай-Европа
  7. Центральная Азия и Инициатива BRI могут открыть новые перспективы для «сложения усилий» между Китаем и Россией
  8. Узбекский центр экономических исследований проанализировал потенциал торговли между Центральной и Южной Азией
  9. Минэкономразвития РФ: Россия и Туркменистан подписали двухсторонние контракты на сумму более 2 млрд долл.США
  10. Узбекистан экспортировал в Китай газ на 1,07 млрд.долл. США в 2022 году
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan