Объем инвестиций Китая в Центральной Азии достиг 15 млрд.долл.США к концу 2022 года – министр торговли КНР

К концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 миллиардов долларов США, заявил министр торговли Китая Ван Вэньтао на онлайн совещании министров торговли и экономики в формате Центральная Азия+Китай, передает Синьхуа.

По словам министра, Китай и страны региона запустили ряд проектов сотрудничества в таких областях, как разведка нефти и газа, переработка и производство, подключение к интернету и цифровые технологии.

Товарооборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, сохранил устойчивую динамику роста, констатировал Ван.

За первые два месяца этого года товарооборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии вырос на 22 % в годовом исчислении, сообщил Ван.

Приводя статистические данные, характеризующие уровень торговых обменов между Китаем и с странами региона, министр назвал историческим максимумом товарооборот между КНР и пятью странами, который в прошлом году достиг 70,2 млрд.долл.США.

В 2022 году импорт Китаем сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из стран ЦА подскочил более чем на 50 %, в то время как экспорт механической и электронной продукции из Китая вырос на 42 %.

Ван подчеркнул готовность Поднебесной к сотрудничеству с центральноазиатской пятеркой в деле продвижения новых моделей торговли и инвестиций, использования инноваций в качестве стимула развития.

В числе перспективных направлений сотрудничества названы поддержка безопасности и стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок в регионе, поддержка многосторонней торговой системы и превращение межрегиональной приграничной торговли в новый двигатель роста.

Министры пяти центральноазиатских стран выразили готовность объединить усилия с Китаем в целях укрепления сотрудничества в области торговли и инвестиций, цифровой экономики, зеленого развития и транзитных перевозок.

Также страны планируют запустить кампанию электронной коммерции для ознакомления китайских потребителей с центральноазиатскими товарами. Это событие состоится на саммите глав государств в формате Китай-Центральная Азия, который пройдет в мае в Сиане.

Совещание министров экономики и торговли «Китай – Центральная Азия» организовано по инициативе китайской стороны и будет проходить на постоянной основе в целях систематического подведения итогов торгово-экономического сотрудничества, планирования путей развития и содействия экономическому развитию шести стран. ///nCa, 18 апреля 2023 г.