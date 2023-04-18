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Китай и страны Центральной Азии провели первое Совещание министров экономики и торговли

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18 апреля 2023 года в режиме видеоконференции состоялось Первое Совещание министров экономики и торговли «Китай – Центральная Азия», сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Туркменистан на встрече представлял министр торговли и внешнеэкономических связей Бегенч Гочмоллаев. Также в онлайн-заседании приняли участие министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, министра коммерции КНР Ван Вэньтао, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода, и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Совещание министров экономики и торговли «Китай – Центральная Азия» организовано по инициативе китайской стороны и будет проходить на постоянной основе в целях систематического подведения итогов торгово-экономического сотрудничества, планирования путей развития и содействия экономическому развитию шести стран.

В ходе встречи стороны обозначили основные пути развития торгово-экономического партнерства и одобрили проекты документов по укреплению экономических связей в формате «Китай-Центральная Азия», которые планируются подписать в рамках первого Саммита «Китай+ЦА».

Саммит состоится в мае текущего года в Сиане. ///nCa, 18 апреля 2023 г. (источник фото – Министерство экономики и коммерции Кыргызстана, Tazabek) 

 

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