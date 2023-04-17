ООН и Министерство образования укрепляют устойчивость к восприятию риска школьников и молодежи для обеспечения экологической безопасности

14 апреля 2023 г. – Правительство Туркменистана при поддержке четырех агентств ООН – ЮНИСЕФ, ЮНФПА, УНП ООН и МОМ продолжает работу над Совместной программой «Расширение возможностей и привлечение молодежи к смягчению многоплановых угроз пандемии в области здравоохранения», которая координируется Офисом Постоянного Координатора ООН.

11 и 14 апреля 2023 года в рамках данной Совместной программы и в сотрудничестве с Министерством образования ЮНИСЕФ провел тренинги по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата для специалистов системы образования и членов молодежных референтных групп Дашогуза и Лебапа. В результате специалисты системы образования получили более глубокие знания о мерах по снижению рисков стихийных бедствий, что повысит устойчивость школ и учащихся. Эти заседания своевременны в свете участившихся стихийных бедствий по всему миру, о чем свидетельствуют недавние трагические события в Турции и Сирии.

Новые навыки помогут смягчить негативные последствия и позволят внедрить темы снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата в образовательный процесс с использованием подхода безопасности человека в чрезвычайных ситуациях.

По окончании тренингов участники получили учебные материалы по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата, которые будут распространены и использованы 900 общеобразовательными школами Дашогузского и Лебапского велаятов для дальнейшего повышения их устойчивости и экологической безопасности.///ЮНИСЕФ Туркменистан, 14 апреля 2023 г.