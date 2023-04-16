NIGC: Иран зафиксировал рекордный рост газового свопа из Туркменистана в Азербайджан

Иран зарегистрировал 358%-ный рост объема своповых поставок газа из Туркменистана в Азербайджан в предыдущем 1401 иранском календарном году (закончился 20 марта 2023 года). Об этом в интервью агентства Fars News рассказал исполнительный директор Национальной иранской газовой компании (NIGC), замминистра нефтегазовой промышленности ИРИ Маджид Чегени.

По словам Чегени, в 2022 году в стоимостном выражении поставки газа, транспортируемые в рамках своп-операций, выросли на 530% сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

NIGC импортирует природный газ из Туркменистана в рамках своповой сделки, подписанной с азербайджанской компанией SOCAR в 2021 году.

«Увеличивая торговлю природным газом с Туркменистаном, NIGC удалось восстановить импорт газа из Туркменистана в Иран», – отметил Чегени.

«Огромный объем природного газа перекачивается из Туркменистана в Азербайджанскую Республику и Нахичевань», – добавил чиновник.

Ожидается, что в 2023 году объем газа, импортируемого из Туркменистана в рамках соглашения о газовом свопе с Socar вырастет более чем на 70% в по сравнению с годом ранее, подчеркнул глава NIGC.

Сделка об обмене природным газом была заключена между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном в ноябре 2021 года. Соглашение предусматривало поставки Ираном в Азербайджан 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа.

Поставки стартовали в январе 2022 года с 5-6 млн кубометров газа в сутки. К марту ежесуточный своп вырос до 7 млн.кубометров. В июне 2022 года Иран и Азербайджан договорились удвоить объем ежегодной транспортировки газа из Туркменистана в Азербайджан по иранской трубопроводной системе. ///nCa, 16 апреля 2023 г.