Казахстан реализует инфраструктурные проекты с целью расширения транзита между Центральной Азией и Китаем

Казахстан планирует построить крупный торгово-логистический хаб на обводной железной дороге вокруг Алматы, которая будет проложена для увеличения транзитных грузопотоков из Китая в Центральную Азию.

Транзитные грузы в соседний Китай и оттуда пребывает в Казахстан через пограничный переход Алтынколь – Хоргос, где наблюдается интенсивный рост объемов перевозок. На данном транзитном пути располагается Алматинский железнодорожный узел, откуда составы отправляются далее по железнодорожной сети Казахстана.

«Учитывая большой поток транзитных и импортных грузов со стороны Китая, мы видим, что Алматинский узел работает на своем пределе. Мы сейчас инициируем строительство обводной железной дороги – 73 км. Она увеличит пропускную способность транзитных грузов, ведущих на Среднюю Азию в сторону Туркменистана и Ирана по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ)», – рассказал заместитель председателя «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские Железные дороги) Ерлан Койшибаев на бизнес-конференции по развитию транспортно-логистического потенциала в Алматы, передает «Казинформ».

По его словам, вдоль этой обходной железнодорожной линии Алматы планируется строительство нового торгового хаба.

Судя по проекту, хаб будет мультимодальный. На его территории будут обустроены бондовые склады, холодильные цепочки, построены грузовой аэропорт, автотерминал, железнодорожный и сухой порт.

Как сообщил Койшибаев, технико-экономическое обоснование и бизнес-план проекта Алматинского хаба разрабатывается и Казахстан приглашает инвесторов участвовать в данном проекте.

В КТЖ считают, что при успешной реализации Алматинский хаб может быть использован для выхода на рынки Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии. Для этого идет активная проработка новых маршрутов, к примеру, Север-Юг через Иран на Персидский залив, Транскаспийский маршрут.///nCa, 13 апреля 2023 г.