Дуньягозель Гульманова – самый молодой спикер парламента в мире. Ее избрание свидетельствует о некоторых жизненно важных изменениях в политическом ландшафте Туркменистана

Анализ nCa

Новообразованный парламент Туркменистана собрался на свое первое заседание 6 апреля 2023 года. Меджлис единогласно избрал г-жу Дуньягозель Гульманову, депутата парламента от Ашхабада, председателем (спикером) парламента.

В свои 34 года она в настоящее время является самым молодым главой национального парламента в мире. Более того, она является самой молодой женщиной, когда-либо возглавлявшей национальный парламент.

Результаты выборов и избрание Дуньягозель Гульмановой председателем парламента свидетельствуют о некоторых важных изменениях в политическом ландшафте Туркменистана.

Во-первых, давайте сравним результаты выборов 2023 года с результатами предыдущих выборов (2018 год):

Места в Парламенте 2018 2023 Численные изменения Процентные изменения (приблиз.) Демократическая Партия Туркменистана (ДПТ) 55 65 +10 +18% Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана (ПППТ) 11 24 +13 +118% Аграрная партия Туркменистана (АПТ) 11 18 +7 +63% Группы граждан 48 18 -30 -62% Общее количество мест – 125

Понимание сдвигов в выборе избирателей будет полезно для понимания намечающихся преобразований в политическом ландшафте Туркменистана.

В нашем анализе, опубликованном 25 марта 2023 года, мы предсказали, что молодежь как избирательный блок может сыграть решающую роль на выборах.

Молодежь как часть электората может сыграть решающую роль на парламентских выборах в Туркменистане

https://www.newscentralasia.net/2023/03/25/molodezh-kak-chast-elektorata-mozhet-sygrat-reshayushchuyu-rol-na-parlamentskikh-vyborakh-v-turkmenistane/

В этом анализе мы писали: «Насущными вопросами, стоящими перед молодежью, являются: 1. Будет ли у них возможность получить высшее образование по желаемой специализации; 2. Найдут ли они работу или экономическое пространство для достойной жизни; 3. Будут ли у них доступ к своим ближайшим и среднесрочные потребности, такие как жилье, автомобиль, здравоохранение и способность поддерживать своих родителей и старших в трудную минуту».

Далее мы писали: «Предложения кандидатов в соответствии с их партийной линией или целями групп граждан отличались только перестановкой приоритетов – если один кандидат подчеркивал возможности трудоустройства, то другой фокусировался на стартапах или моделях микро-агробизнеса. Такие различия обусловлены спецификой избирательного округа – сельского, городского или сочетания того и другого».

Итоги голосования доказали, что молодежь, по сути, оказалась решающим блоком. Это произошло не потому, что кто-то активно агитировал молодежь голосовать единым блоком – результатом, как мы и предсказывали, стало то, что молодые люди размышляют над одними и теми же вопросами и самостоятельно приходят к похожим ответам.

Это объясняет неожиданный рост числа мест, предоставленных ПППТ, на 118%. Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана по всей стране связана с СППТ (Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана). Хотя СППТ является неполитической организацией, преимущества и услуги, которые она предоставляет людям, автоматически связываются с авторитетом ПППТ.

Например, профессиональные училища СППТ предлагают кратчайший путь молодым людям, желающим найти оплачиваемую работу, а не тратить еще несколько лет на получение высшего образования. Заработок грамотного сантехника или электрика, как и в большинстве других стран мира, в Туркменистане не меньше, чем у врача или инженера. Более того, некоторые люди предпочитают (или нуждаются в этом) сделать перерыв на несколько лет, прежде чем возобновить свое образование.

СППТ также представляет собой зонтичную организацию для стартапов и малых и средних предприятий, помогая им начать работу и поддерживая их знаниями и финансированием.

Данное объединение также оказывает услуги в ряде других областей, таких как предоставление производителям экспортных возможностей и организация выставок в стране и за рубежом для привлечения более широкого круга потенциальных клиентов.

Именно поэтому ПППТ удалось более чем удвоить свое присутствие в парламенте.

Увеличение числа мест, полученных АПТ (Аграрной партией Туркменистана), объясняется в том же духе.

Значительная часть новых рабочих мест и экономических возможностей возникает в агропромышленном секторе, который в основном относится к сфере деятельности СППТ. Вот почему увеличение числа мест в ПППT и AПT следует рассматривать взаимосвязано, чтобы понять настрой избирателей.

Что касается получения ДПТ (Демократической партией Туркменистана) дополнительных 10 мест по сравнению с результатами выборов 2018 года, то это совсем другая история.

Успех объясняется систематической напряженной работой центрального комитета партии. Мы не знаем точного пути, по которому шел основной комитет ДПТ, но, по-видимому, это был двуединый подход: 1. Выявить восходящих звезд в правительстве и на государственной службе и убедить их присоединиться к ДПТ; и 2. Сформулировать стратегию на раннем этапе в соответствии с особенностями каждого избирательного округа.

В результате ДПТ получила простое большинство в парламенте. В палате представителей, насчитывающей 125 мест, для простого большинства требуется 63 места, а у ДПТ – 65 мест.

Предыдущий председатель парламента Гульшат Мамедова была независимым кандидатом. Ее предшественница Акджа Нурбердиева входила в ДПТ. С перерывом в пять лет председательство в парламенте вернулось к ДПТ.

По общей оценке, 25,60% депутатов – женщины, 99% – с высшим образованием. Из них около 10% составляют граждане в возрасте до 30 лет и 40,80% моложе 40 лет.

При этом, 45% избранных депутатов являются работниками научных и образовательных учреждений, общественно–политических организаций, 11% – системы здравоохранения, более 6% – финансово–экономического комплекса, 5% – сферы социального обеспечения, 4% – агропромышленного комплекса и других сфер.

Учитывая вышеизложенные факты и наблюдения, политический ландшафт Туркменистана претерпевает следующие существенные изменения:

Молодежь учится ответственно отдавать свой голос Растущее доверие к политическим партиям, а не к независимым кандидатам создает давление на политические партии, требующее выполнения ими своих обещаний Приходит осознание того, что коммуникация между народом и его представителями – это непрерывный процесс Политика правительства, в основном направленная на обеспечение транспортной и транзитной связности, продвижение информационных технологий и цифровизации, защиту окружающей среды, обеспечение качества образования и создание рабочих мест, заслужила одобрение широких слоев населения

Дуньягозель Гульманова, новоизбранный председатель парламента, представляет собой миниатюру преобразований, происходящих в политическом ландшафте Туркменистана.

Во-первых, она является одним из самых молодых членов туркменского парламента и, конечно же, самым молодым главой национального парламента в мире.

Согласно ее биографическим данным, в какой-то момент она сделала перерыв в образовании (2004-2007) и работала в сельскохозяйственной ассоциации и на должности, связанной с медициной. Это были годы ее становления, когда она определялась с будущей карьерой.

Она выбрала юриспруденцию в качестве своей сферы деятельности.

Окончив юридический факультет университета, она в основном занимала различные должности в министерстве юстиции (Адалат), пару лет была заместителем председателя, а затем председателем Комитета по защите прав человека и свобод Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Во-вторых, можно сказать, что Гульманова хорошо разбирается в требованиях законодательной стороны и с человеческим фактором закона. Она может присоединиться к текущему рабочему процессу.

Ниже приводится ее биография, опубликованная изданием Turkmenportal:

Биография – Дуньягозель Гульманова – Председатель Меджлиса Туркменистана

Гульманова Дуньягозель Акмухаммедовна родилась 14 января 1989 года в городе Ашхабад.

В 1995–2004 годах училась в специализированной средней школе № 27 города Ашхабад.

В 2004–2006 годах – арендатор дайханского объединения «Bagyr» бывшего села Багыр Ахалского велаята.

В 2006–2007 годах работала младшим медицинским работником бывшей Рухабатской этрапской больницы Ахалского велаята.

В 2007–2012 годах училась в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и получила специальность юриста.

В 2012–2014 годах работала главным консультантом отдела Центра правовой информации, отдела Конституционного законодательства Управления законодательства Министерства адалат (юстиции) Туркменистана.

В 2014–2015 годах работала главным консультантом отдела кадров и контроля исполнительской дисциплины Министерства адалат Туркменистана.

В 2015–2016 годах работала стажёром, государственным нотариусом Государственного нотариуса Ашхабадской городской государственной нотариальной конторы, в 2016–2018 годах – главным консультантом отдела кадров и контроля исполнительской дисциплины Министерства адалат Туркменистана, государственным регистратором отдела Беркарарлыкского этрапа Ашхабадского городского управления, Службы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и связанные с ним сделки, старшим государственным регистратором отдела ведения государственного учёта данной службы.

В 2018–2021 годах работала главным консультантом отдела экономического законодательства и государственной регистрации нормативных правовых актов Управления законодательства Министерства адалат Туркменистана.

В 2021–2023 годах работала заместителем председателя, председателем Комитета по защите прав и свобод человека Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

С января 2023 года работает старшим консультантом отдела нотариата и регистрации актов гражданского состояния Управления правовой помощи Министерства адалат Туркменистана.

Замужем, имеет двоих детей.

В депутаты парламента она баллотировалась от Демократической партии Туркменистана по избирательному округу №5 (Мир) города Ашхабад. На первом заседании парламента 6 апреля 2023 года она была избрана председателем Меджлиса. /// nCa, 8 апреля 2023 г.