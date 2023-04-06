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В Ашхабаде на время велопробега перекроют некоторые улицы

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В Ашхабаде 7 апреля в первой половине дня из-за массового велопробега, посвященного Всемирному дню здоровья, будет перекрыто движение по некоторым улицам, сообщили в Службе дорожного надзора МВД Туркменистана.

Велопробег стартует с востока от монумента «Велосипед» на пересечении улицы Бекреве и проспекта Чандыбиль, и пойдет на север от кольцевой развязки на пересечении проспектов Чандыбиль и Битарап Туркменистан, по направлению проспекта Битарап Туркменистан до улицы Галкыныш.

По информации, предоставленной Turkmenportal, движение рекомендуется продолжить по проспектам Арчабиль, Гарашсызлык, Туркменбаши.

«Уважаемые водители! Помните, что парковка ваших автомобилей на обочине создает серьезное препятствие для всех участников движения, и не забывайте заранее планировать свой маршрут!», – говорится в сообщении.

/// Originally published by Turkmenportal at https://turkmenportal.com/blog/60175/v-ashhabade-na-vremya-veloprobega-perekroyut-nekotorye-ulicy

 

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