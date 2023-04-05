Пенсионная ярость, возможно, и не достигнет Центральной Азии, а вот культура пробуждения может

Тарик Саиди

Первые две части этой серии статье носили характер отчетов, а эта часть посвящена мнениям. Это также заключительная часть данное короткой серии.

Пенсионная ярость, бушующая во Франции, может в какой-то момент распространиться на другие страны ОЭСР, но реального риска того, что нечто подобное произойдет в Центральной Азии, нет.

Реальной угрозой для Центральной Азии в контексте вспышки гнева и столкновений является Культура Пробуждения. В настоящее время эта угроза носит лишь теоретический, гипотетический характер, но тем не менее ее нельзя полностью игнорировать.

Движение “Проснись” (фраза “Оставайся пробужденным” – Stay Woke), возникшее в 1930-х годах, имело благородные намерения, но с 2010 года оно быстро трансформировалось в Культуру Пробуждения – гротескную трансформацию своего прежнего “я”.

Количество бесконечных причин, старательно облачающихся в одеяние Культуры Пробуждения, ошеломляет. Этому не видно конца. Единственная цель, которая видна, – это со-существование обществ как динамичного, разнообразного, функционирующего организма, где бы ни пустила корни эта культура пробуждения. Это термит, пожирающий общества изнутри.

Давайте обратим внимание на некоторые вещи, которые неправильны в этой Культуре Пробуждения.

Возьмем, к примеру, всю эту историю с ЛГБТК+.

Я хотел бы заявить, что лично у меня нет никаких проблем с чьей-либо сексуальной ориентацией или их решением идентифицировать себя (и переходить или нет) с полом, отличным от пола их рождения. Это личный выбор, и поэтому у каждого должна быть свобода осуществлять свой выбор.

Вопрос становится спорным, когда идею, буквально, заталкивают в умы всему обществу.

В каком мире трансвеститу или Драг-Квин приемлемо танцевать приватный танец перед девятилетними детьми или читать лекцию детям начальной школы о том, что существует 72 пола? И не стоит даже упоминать «наглядные пособи», которые они используют.

Пугает то, что детям вводят блокаторы полового созревания. Нет надежного пути для тех, кто хочет «отказаться от перехода». Они делают что-то, чего не смогут отменить в будущем.

Гендеры изобретаются в мгновение ока. Довольно скоро в школах количестве видов туалетов превысит число классных кабинетов. А как насчет тех, кто начал называть себя “малышом”? Найдутся ли для них пункты смены подгузников?

В Культуре Пробуждения нет места для несогласия или даже дискуссии. Все, что хоть немного выходит за рамки их позиции, яростно отвергается.

Независимо от того, насколько утонченными притворяются сторонники культуры пробуждения, их поведение носит характер экстремистского и насильственного движения.

У Джоан Роулинг хватило мужества противостоять этому вздору, и ее безжалостно и бесконечно преследовали, вплоть до того, что она почти еженедельно получала угрозы расправы. Чего бы это ни стоило, я хотел бы сказать простым языком, что я поддерживаю мисс Роулинг.

Сейчас стремятся убедить людей «представить Гарри Поттера без Джоан Роулинг».

Представьте себе, что нечто подобное происходит в Центральной Азии. Кто-либо станет убеждать представить Рубайят без Омара Хайяма?

Также проводится масштабная кампания по переписыванию классики, последним хитом которой является “Унесенные ветром”.

Если Культура Пробуждения пустит корни в Центральной Азии, предложит ли кто-нибудь переписать сатирические рассказы Муллы Насреддина?

Увечье литературе равносильно разрыву ткани общества, потому что классическая литература – это прочная связь между прошлым и настоящим, между поколениями вчерашнего дня и сегодняшнего дня.

Происходит некоторое пробуждение, но оно может быть слишком незначительным, слишком запоздалым.

Некоторые спортивные ассоциации начали запрещать трансгендерным женщинам, достигшим половой зрелости в качестве мужчин, участвовать в женских соревнованиях.

Некоторые тюрьмы рассматривают возможность размещения трансгендерных заключенных в изоляторах из-за частых осложнений, вызванных их пребыванием в мужских или женских тюрьмах.

Джонни Лук в статье для Aljazeera выделил некоторые важные моменты.

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/6/24/what-is-woke-culture-and-why-has-it-become-so-toxic

В статье под названием «Почему «Пробудившийся» стал токсичным», он говорит: «Пробуждение также подразумевает, что те, кто вне пределов этого сообщества, спят, введены в заблуждение или неправы. Это мгновенное суждение образует разделительную линию, вынуждая другую сторону занять оборонительную позицию, еще больше обостряя дебаты. Платформа морального превосходства вряд ли является способом привлечь на свою сторону скептиков, особенно когда богатые и привилегированные участники кампании, которые инспирировали переформирование осознанности, даже не следуют своим собственным стандартам. Например, знаменитость Эмма Томпсон, которая пролетела через весь мир, чтобы присоединиться к протесту Extinction Rebellion против изменения климата в Лондоне в 2019 году. Этот конкретный протест включал блокирование мостов и дорог в центре Лондона, включая остановку машин скорой помощи, и возмущение общественности было настолько велико, что нанесло ущерб самому делу, поскольку послужило толчком для принятия нового закона о полиции. Согласно закону, ограничиваются уровень шума и время проведения будущих протестов».

Лук далее пишет: «Похоже, что некоторые институты гражданского общества также стали более радикальными, что привело в замешательство даже их первоначальных поборников. Саймон Фэншоу, пионер в области равноправия и основатель Stonewall, был отвергнут той самой благотворительной организацией, которую он основал, за то, что просто подчеркнул обеспокоенность женщин по поводу введения самоидентификации для трансгендеров, сигнализируя о том, что благотворительная организация теперь требует только жесткого соответствия своему новому фокусу на гендерной идеологии и иерархии пробужденности, которая раскалывает прогрессивную повестку дня».

«Социальные сети также повысили ставки. Там, где оскорбительное замечание когда-то могло привести к брани со стороны друга или врага, теперь пользователям грозит «отмена» – относительно новый термин для отказа от поддержки человека, – что может привести к потере работы или чего похуже», – пишет он.

Дана Тео Цзя И, студентка последнего курса факультета коммуникаций и новых медиа Национального университета Сингапура, в статье для Today Online высказалась откровенно.

В статье под названием «Вот почему я не хочу, чтобы меня будили. Не увольняйте меня за это», она пишет: «С чем я не могу согласиться, так это с увольнением людей и организаций за то, что они верят или говорят что-то, что противоречит «позиции культуры пробуждения», независимо от проблемы».

https://www.todayonline.com/gen-y-speaks/gen-y-speaks-why-i-dont-want-be-woke-dont-cancel-me-it

Автор говорит: «Дело в том, что ни один отдельный человек не способен собрать всю имеющуюся информацию по какой-либо теме. Мир и хранилища информации слишком велики и сложны. Вот почему нам на самом деле нужно, чтобы другие узнавали об этих вещах, создавали свои собственные взгляды и делились ими с нами. Даже если они приходят к нам с мнениями, которые мы считаем не слишком приятными. Конечно, в идеальном мире мы все были бы целеустремленными – мы бы договорились по этим “серым” вопросам, и все жили бы долго и счастливо. Но мы живем не в таком мире, как этот. Мы живем в мире, где люди читают, подписываются и проповедуют разные вещи. В этом богатство человеческого опыта — каждый привносит что-то уникальное».

«Культура пробуждения и отмены угрожают подлинному сотрудничеству и обсуждению, а следовательно, расширению мышления и знаний. Доведенные до крайности, они действительно оказывают человечеству медвежью услугу. Так что, если вы хоть в чем-то похожи на меня, я надеюсь, вы сможете найти в себе мужество не согласиться с толпой и высказать свое мнение. И если ты «отчаянно пробужденный», пожалуйста, не отменяй меня», – пишет она.

Если нет пространства для несогласия, то необходимо его создать. Судьба Центральной Азии должна быть в руках Центральной Азии. /// nCa, 5 апреля 2023 г.

КОНЕЦ

Ссылки на первые две части этой серии:

https://www.newscentralasia.net/2023/03/28/pensionnyy-gnev-rano-ili-pozdno-rasprostranitsya-i-na-drugiye-strany-tsentralnoy-azii-neobkhodimo-predprinyat-nekotoryye-shagi-uzhe-seychas-chast-pervaya/

https://www.newscentralasia.net/2023/03/30/pensionnyy-gnev-rano-ili-pozdno-rasprostranitsya-i-na-drugiye-strany-tsentralnoy-azii-neobkhodimo-predprinyat-nekotoryye-shagi-uzhe-seychas-chast-vtoraya/