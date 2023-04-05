Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с председателем Союза палат и бирж Турции

Во вторник, 4 апреля, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджыклыоглу. В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества.

Аркадаг отметил наращивание туркмено-турецкого диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Важную роль в реализации совместных проектов играет Межправительственная туркмено-турецкая комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет.

В качестве перспективных направлений для осуществления в Туркменистане совместных проектов были названы топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная, сельскохозяйственная отрасли, пищевая и текстильная промышленность, а также области высоких технологий и экологии, продовольственная и фармацевтическая промышленности.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о проекте умного города Аркадаг. В новом городе предпочтение будет отдано экологически чистому производству, электробусам и электромобилям-такси, и в этом направлении открываются огромные перспективы для двустороннего сотрудничества, сказал он.

Еще одна перспективная область сотрудничества – это обмен опытом в сфере передовых услуг

На базе цифровых решений.

В данном контексте в населённых пунктах планируется создать единую систему экстренных служб, сообщил Аркадаг.

В продолжение встречи речь шла о перспективах развития партнёрства между бизнес-структурами двух стран. Как отмечалось, в Туркменистане детально прорабатываются вопросы наращивания потенциала малого и среднего предпринимательства и его интеграции в международное пространство, что имеет особое значение для активизации многопланового делового сотрудничества в более широких масштабах.

Затрагивая возможности партнерства в области рационального использования земельно-водных ресурсов, Аркадаг отметил наличие хороших перспектив для обмена опытом с представителями деловых кругов Турции в деле прокладки водопроводной системы и приобретения необходимой для этих целей продукции.

Бизнесмен констатировал, что в Турции налажен выпуск трубной продукции для водопроводных систем, отвечающих современным стандартам качества и экологии. Она пригодна для Туркменистана, так как подходит к использованию в условиях местного климата.

Помимо вопросов экономического характера, стороны также затронули тему гуманитарного сотрудничества. Турецкий бизнесмен отметил перспективы для туркменской молодёжи, желающей получить образование в турецких учебных заведениях.///nCa, 5 апреля 2023 г.