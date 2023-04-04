В Туркменистане внедряют цифровую торговую платформу

В понедельник, 3 апреля, в Ашхабаде состоялась пресс-конференция, посвящённая Порталу торговой информации Туркменистана, который официально будет запущен сегодня 4 апреля, сообщают туркменские сми.

Мероприятие организовано совместно Международным торговым центром и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана при поддержке Делегации Европейского Союза в Туркменистане.

Портал торговой информации Туркменистана предоставляет пошаговое описание процедур импорта, экспорта и транзита и содержит более 250 образцов форм и документов – это лицензии, разрешения, сертификаты, необходимые для процедур импорта, экспорта и транзита, которые малые и средние предприниматели должны представить и/или получить от каждого пограничного регулирующего органа, а также необходимые для оплаты все сборы и платежи, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Данная платформа будет полезна для потенциальных туркменских и зарубежных инвесторов, партнёров по развитию, международных организаций, для экспортеров, импортеров, таможенных брокеров и экспедиторов.

Кроме того, платформа позволит правительственным лицам, принимающим решения, оценить влияние нормативных требований и требований к документации для устранения административных пробелов.

На сегодняшний день Портал торговой информации Туркменистана включает 25 стратегически важных товарных групп продуктов с акцентом на агропродовольственный сектор и 418 кодов товарной номенклатуры ВЭД. От того, к какому коду относится товар, зависит ставка импортной и экспортной пошлины.

Внедрение цифровой торговой платформы в Туркменистане – это еще один шаг на пути вступления страны во Всемирную торговую организацию, в частности, выполнения протокола по упрощению процедур торговли.

Платформа разработана в рамках проекта Ready4Trade Центральная Азия – Европейский Союз при техническом содействии Международного торгового центра. Министерство торговли и внешне­экономических связей Туркменистана является основным партнёром-исполнителем.

Портал уже действует в других странах Центральной Азии – в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и насчитывает более 1,5 миллиона глобальных пользователей и 150 тысяч пользователей в Центральной Азии. ///nCa, 4 апреля 2023 г.