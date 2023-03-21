Неограниченный потенциал туркмено-катарского партнерства

Эльвира Кадырова

Существует огромный, но все еще не оцененный по достоинству потенциал партнерства между Туркменистаном и Катаром. Визит Президента Сердара Бердымухамедова в Катар, 19-20 марта 2023 года, положил начало процессу количественной оценки и одновременного раскрытия этого потенциала.

Кульминацией визита является открытие посольства Туркменистана в Дохе. Не менее важной стала встреча президента Туркменистана с членами Палаты Катара (QC) и Ассоциации предпринимателей Катара (QBA).

В совокупности с итогами состоявшегося визита, правовая договорная базара туркмено-катарских отношений насчитывает 24 двусторонних документа, составляющих основу для партнерства в различных областях. Обе стороны осознают тот факт, что это только начало очень долгого и захватывающего пути к общему будущему.

Как ответственные члены мирового сообщества, и Туркменистан, и Катар имеют свое собственное видение будущего, имеющее поразительное сходство друг с другом.

Национальное видение Катара до 2030 года (Qatar National Vision 2030 – QNV 2030) – это дорожная карта, определяющая развитие и рост на полуострове. Следует обратить внимание на некоторые аспекты этой стратегии.

Стратегия QNV 2030, среди прочего, направлена на создание баланса между экономикой, основанной на углеводородах и экономикой, основанной на знаниях, помогая диверсифицировать хозяйственную систему страны и гарантируя стабильную и устойчивую деловую среду.

Скорость реализации задач является важной частью QNV 2030, поскольку заявленная цель заключается в том, чтобы обеспечить разумные и устойчивые темпы экономического роста, создающие высокий уровень жизни для нынешнего и будущих поколений. — Цель действительно достигается.

Катар также настроен на создание открытых и гибких экономических структур, способных конкурировать в меняющемся мире.

Аналогично и Туркменистан систематически направляет свою экономику в том же русле, целеустремленно повышая качество жизни не только будущих поколений, но и нынешних.

Колоссальные запасы углеводородов являются общей базой для развития как Туркменистана, так и Катара.

В QNV 2030 рассматривается вопрос оптимальной эксплуатации углеводородных ресурсов, установления баланса между запасами и добычей, а также между диверсификацией экономики и степенью истощения ресурсов. В стратегии среди целей указаны: энергичный нефтегазовый сектор, который генерирует передовые технологические инновации и способствует развитию человеческих ресурсов и экономического потенциала по всему Катару; полностью развитая газовая промышленность, которая обеспечивает основной источник чистой энергии для Катара и для всего мира; и долгосрочное поддержание стратегических запасов нефти и газа для удовлетворения потребностей национальной безопасности и устойчивого развития.

Подобные цели преследуют и инициативы Туркменистана по освоению углеводородных богатств.

Диверсификация экономики является главной целью как для Туркменистана, так и для Катара.

В QNV 2030 говорится, что диверсифицированная экономика постепенно снижает свою зависимость от углеводородных отраслей, повышает роль частного сектора и поддерживает его конкурентоспособность за счет:

Расширения отраслей и услуг с конкурентными преимуществами, получаемыми в результате добычи углеводородов.

Проектирования и развития экономической деятельности, на которой Катар может специализироваться, включая технические и кадровые требования, связанные с этой деятельностью.

Экономики, основанной на знаниях, характеризующейся инновациями; за счет предпринимательства; передового уровня образования; инфраструктурной базы мирового класса; эффективного предоставления государственных услуг; и за счет прозрачного и подотчетного правительства.

Национальное видение Катара на период до 2030 года

https://www.psa.gov.qa/en/qnv1/Documents/QNV2030_English_v2.pdf

Еще одна область, в которой взгляды Туркменистана и Катара идеально совпадают – это баланс между потребностями развития и защитой окружающей среды.

Согласно QNV 2030, целью является сохранение и защита окружающей среды, включая воздух, землю, воду и биологическое разнообразие, посредством:

Экологически осведомленного населения, которое ценит сохранение природного наследия Катара и соседних с ним государств

Гибкой и всеобъемлющей правовой системы, которая защищает все элементы окружающей среды, быстро реагируя на проблемы по мере их возникновения

Эффективных и современных природоохранных учреждений, которые повышают осведомленность общественности об охране окружающей среды и поощряют использование экологически безопасных технологий; эти учреждения также будут проводить кампании по повышению осведомленности, использовать инструменты экологического планирования и проводить экологические исследования

Комплексного плана городского развития Катара, в котором принята устойчивая политика в отношении расширения городов и распределения населения

Аналогичных подходов придерживается и Туркменистан в управлении вопросами охраны окружающей среды.

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Стратегия QNV 2030 основана на целостном подходе – все связано со всем остальным. Туркменистан реализует схожую политику.

За последние 15 лет Катар продемонстрировал, что у страны достаточно стойкости и решимости к преодолению целого ряда многочисленных и неожиданных сложностей.

За тот же период Туркменистан также доказал свою гибкость и изобретательность в превращении вызовов в возможности, сохраняя при этом темпы и направление развития.

С учетом того, что посольство Туркменистана приступило к работе в Катаре, ожидается, что формирование совместного делового совета пройдет быстро, и его первое заседание, возможно, состоится одновременно с заседанием совместной комиссии в этом году.

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который состоится 26-27 апреля 2023 года в Дубае, ОАЭ, станет еще одной возможностью для Катара подробнее ознакомиться с возможностями партнерства с Туркменистаном не только в углеводородном секторе, но и в смежных областях, таких как транспорт и транзит, коммуникации и сотрудничество в области высоких технологий.

Взаимопонимание, существующее между руководством обеих стран, должно стать катализатором для превращения огромного потенциала партнерства между Туркменистаном и Катаром в бесконечное множество взаимовыгодных инициатив. /// nCa, 21 марта 2023 г.