В Дохе состоялись туркмено-катарские переговоры на высшем уровне – подписано 7 документов – Президент Сердар Бердымухамедов встретился с катарскими бизнесменами – встреча заложила фундамент для усиления инвестиционного сотрудничества двух стран

nCa Report

20 марта 2023 года в Дохе состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Переговоры начались со встречи в расширенном составе с участием делегаций двух стран и затем продолжились в формате «тет-а-тет».

Состав делегации с туркменской стороны:

Вице-премьер и министр иностранных дел Рашид Мередов

Вице-премьер по торговому сектору Батыр Атдаев

Вице-премьер по нефтегазовой отрасли Аширгулы Беглиев

Вице-премьер по финансово-экономическому, банковскому сектору и международным финансовым организациям Ходжамырат Гелдимырадов

Генеральный прокурор Сердар Мяликгулыев

министр образования Гурбангуль Атаева

министр финансов и экономики Сердар Джораев

министр труда и социальной защиты Мухаммедсейит Силапов

и др. члены официальной делегации

Состав делегации с катарской стороны:

министр внутренних дел Шейх Халифа бин Хамад бин Халифа Аль-Тани

глава офиса Эмира Шейх Сауд бин Абдулрахман Аль-Тани

министр транспорта Джассим бин Саиф аль Сулайти

министр спорта и молодежи Салах бин Ганем Аль Али

министр муниципалитета Доктор Абдалла бин Абдель Азиз бин Турки Аль Субайе

государственный министр по вопросам энергетики Саад бин Шерида Аль Кааби

министр торговли и промышленности Шейх Мухаммед бин Хамад бин Касим Аль-Тани

министр образования и высшего образования Бутайна бинт Али Аль Джабр Аль-Нуайми

министр труда Доктор Али бин Саид бин Самих Аль-Марри.

В ходе расширенных переговоров главы государств высказали свое мнение о текущем состоянии двустороннего сотрудничества, будущих возможностях, важных вопросах региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Переговоры была посвящены обсуждению двусторонних отношений и путей их укрепления во всех областях, особенно в сфере образования, экономики, инвестиций, торговли, энергетики, спорта и социальных вопросов.

На встрече обсуждалась важность укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, развития парламентского сотрудничества, продолжения практики поддержки инициатив друг друга на региональной и международной аренах.

В области внешней политики обе страны активно сотрудничают в рамках таких авторитетных международных структур, как Организация Объединённых Наций, Организация Исламского Сотрудничества, Движение неприсоединения.

В продолжение Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность катарской стороне за соавторство принятых ООН по инициативе Туркменистана Резолюций по таким значимым вопросам, как позитивный нейтралитет, превентивная дипломатия, взаимодействие в области устойчивого транспорта и сфере спорта.

Широкие возможности для дальнейшего расширения туркмено-катарского партнёрства открывают наличие потенциала в топливно-энергетическом комплексе двух стран, их выгодное расположение на пересечении торговых и транспортно-коммуникационных маршрутов. При этом особый акцент был сделан на роли совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой пройдёт в ближайшее время в Ашхабаде.

Глава государства констатировал имеющиеся перспективы для углубления контактов в таких сферах, как инвестиции, нефть и газ, создание в этих отраслях совместных высокотехнологичных и экологически чистых производств. Говоря о целесообразности наращивания инвестиционного сотрудничества в нефтегазовом секторе, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил катарских партнёров к активному участию в реализации международных проектов в ТЭК и других направлениях.

Определив в числе основных векторов взаимодействия текстильную индустрию, глава Туркменистана подтвердил готовность рассмотреть предложения ведущих компаний дружественной страны в этой сфере.

В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов и Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отметили важность детального обсуждения вопроса о создании туркмено-катарского совета бизнесменов.

Говоря о гуманитарном направлении сотрудничества, Туркменистан выразил заинтересованность в установлении тесных контактов с Фондом образования, науки и общественного развития Государства Катар. В этой связи было предложено взаимодействовать в таких направлениях, как проведение научно-практических исследований, освоение мировых достижений в области высоких технологий, организация стажировок и обменных визитов.

Обсуждены перспективы взаимодействия и по линии спорта. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что у Катара имеется специализированная Академия, а в Туркменистане функционирует Олимпийский городок со всеми условиями для занятий спортом. В рамках обмена мнениями по данному вопросу был озвучен ряд конкретных предложений. В частности, речь идёт об организации Международных молодёжных спортивных игр, сказал глава Туркменистана.

В ходе двусторонних переговоров Президент Сердар Бердымухамедов и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани рассмотрели пути реализации двусторонних договорённостей, которые будут способствовать обогащению содержания туркмено-катарского диалога.

Обменявшись мнениями по широкому спектру вопросов туркмено-катарского партнёрства, Президент Сердар Бердымухамедов и Эмир Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани конкретизировали подходы к реализации эффективного взаимодействия в различных сферах. Как отмечалось, в повестке дня межгосударственного диалога особое внимание уделяется наращиванию сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и финансово-банковской секторах. Большие перспективы открываются для углубления контактов в топливно-энергетическом и транспортно-логистическом комплексах, а также для задействования импортно-экспортного потенциала.

Подписанные документы

По завершении двусторонних переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Туркменистана и Государственной прокуратурой Государства Катар в сфере прокуратуры; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области молодежи; Программа сотрудничества на 2023-2024 годы в области спорта между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Министерством культуры и спорта Государства Катар; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар о поощрении и взаимной защите инвестиций; Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда Государства Катар по сотрудничеству; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Президент Туркменистана встретился с бизнес-сообществом Катара

Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил прочные отношения между Туркменистаном и государством Катар, отметив, что за последние несколько лет отношения двух стран значительно развились и что для дальнейшего развития имеются все условия, соответствующие огромному потенциалу, которым обладают обе страны.

Глава Туркменистана выступил на встрече, состоявшейся в понедельник в отеле Sheraton с членами Палаты Катара и Ассоциации предпринимателей Катара (QBA), сообщает Катарское Новостное Агентство QNA. Встреча собрала представителей крупнейших холдингов, как «Delta Group», «Turnkey Trading and Contracting», «Shaheen Al Mohannadi Group», «Bin Twar Group».

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государство Катар является надежным партнером Туркменистана, отметив, что многочисленное присутствие на встрече катарских бизнесменов свидетельствует об их заинтересованности в расширении сотрудничества с туркменскими партнерами.

«В Туркменистане существует множество инвестиционных возможностей во многих секторах, включая энергетику, возобновляемые источники энергии, городское развитие, промышленность и сельское хозяйство», – продолжил он.

Президент Туркменистана призвал катарских бизнесменов к инвестиционному сотрудничеству, подчеркнув, что отметив наличие инвестиционных перспектив области строительства нефте- и газопроводов, транспортных сетей и текстильной промышленности.

Наша страна считает, что открываются благоприятные перспективы для участия Объе­динения бизнесменов Катара в реализации проектов по международным трубопроводам, одним из которых является строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, сказал глава государства.

В последние годы, как подчёркивалось, в Туркменистане ведётся масштабное строительство новых автомобильных, воздушных, железнодорожных транспортных центров и коридоров. В этой связи была высказана готовность к привлечению катарских партнёров к осуществлению проектов в транспортно-инфраструктурном секторе.

Вместе с тем констатировалось, что в 2018 году на берегу Каспия было завершено строительство нового морского порта Туркменбаши, который в настоящее время является мощным, многопрофильным морским портом. Международный морской порт Туркменбаши, оснащённый передовыми техническими средствами, – один из крупных транспортных центров международного значения по таким направлениям, как Восток–Запад и Север–Юг, предназначен для налаживания сообщений с рынками региона Ближнего и Среднего Востока, Индии, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.

Он также отметил, что Катар обладает обширным опытом в финансовой системе, страховании и фондовых биржах, подчеркнув важность развития долгосрочных партнерских отношений между туркменскими и катарскими бизнесменами. При этом Туркменистан готов предоставить соответствующие правовые условия для достижения этой цели.

Глава Туркменистан предложил создать совместный катарско-туркменский совет предпринимателей, подтвердив важную роль Туркмено-Катарской комиссии, которая была основана в 2011 году.

«Комиссия соберется в Туркменистане в этом году и сыграет важную роль в укреплении сотрудничества между бизнесменами обеих стран», – добавил он, указав на необходимость изучения сторонами имеющихся возможностей для увеличения объема товарооборота между двумя странами посредством совместной реализации проектов, особенно в областях углеводородной добычи в Каспийском море и строительства заводов по производству нефтехимической продукции.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Палаты Катара Мохаммед бен Твар Аль Кувари подчеркнул, что Катар и Туркменистан поддерживают тесные отношения, о чем свидетельствуют взаимные визиты на уровне руководства, официальных лиц и представителей частного сектора, а также соглашения, подписанные между обеими странами в различных секторах.

Несмотря на эти тесные отношения, огромный потенциал, которым обладают обе страны, и их привлекательный инвестиционный климат, их торговый обмен все еще не соответствует ожиданиям, сказал он.

По его словам, частный сектор с обеих сторон может сыграть особую роль в развитии отношений между обеими странами путем установления новых партнерских отношений и коммерческих альянсов между катарскими компаниями и их коллегами из Туркменистана.

Аль Кувари призвал туркменские компании инвестировать в Катар, который предлагает суперсовременную инфраструктуру и передовое экономическое законодательство, особенно с с учетом наличия в страны логистических и свободных зон, которые предлагают льготы для иностранных инвесторов.

Первый заместитель председателя Палаты Катара заверил в заинтересованности своего ведомства поощрять катарских бизнесменов инвестировать в Туркменистан, отметив, что это привлекательное направление для инвестиций.

Со своей стороны, член правления Ассоциации Предпринимателей Катара Шейх Наваф бен Насер Аль Тани отметил, что Катар и Туркменистан подписали 17 соглашений и меморандумов о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в экономической, коммерческой, культурной и спортивной сферах. Он выразил заинтересованность в получении информации об инвестиционных возможностях, имеющихся в Туркменистане, и стимулах, предлагаемых правительством, с тем чтобы проработать формирование совместного комитета для изучения инвестиционных проектов в двух странах.

Президент Туркменистана посетил Фонд Образования Катара и Национальный Музей Катара

Во второй половине дня Президент Сердар Бердымухамедов посетил Фонд образования, науки и общественного развития, где провёл встречу с руководством Qatar Foundation.

Фонд образования был основан в 1995 году по указу Шейха Хамада бин Халифа Аль Тани.

Под эгидой Qatar Foundation создано более 50 образовательных и научно-исследовательских учреждений, представляет собой многопрофильный инновационный центр в Катаре, где местные учёные работают над решением локальных и глобальных проблем.

В Education City площадью более 12 квадратных километров открыты исследовательские и общественные центры и филиалы известных международных высших учебных заведений.

Ключевая задача Qatar Foundation – поддержка инновационного и открытого общества, которое стремится к развитию устойчивого человеческого потенциала, социальному и экономическому процветанию страны с экономикой, основанной на знаниях.

По завершении знакомства с деятельностью Фонда, Президент Сердар Бердымухамедов оставил запись в Книге почётных гостей.

Затем глава Туркменистана побывал в Национальном музее Катара, который был открыт в 2019 году.

Музей насчитывает всего 11 галерей, а экспозиции разделены на три части: «Начало», «Жизнь в Катаре» и «Современная история Катара». Здесь можно увидеть традиционную одежду, предметы утвари и народной медицины, изделия из камня и украшения, модели старинных судов, образцы различных видов оружия и археологические находки, а также произведения катарского искусства.

В первой галерее главе Туркменистана были представлены экспонаты, относящиеся к природе, растительному и животному миру этой страны. Затем посредством цифровых технологий в одной из галерей продемонстрировано развитие Катара сегодня, повседневная жизнь народа, значимые события в современной истории государства. Особый раздел рассказывает о членах семьи Эмира.

По завершении знакомства с музеем Президент Сердар Бердымухамедов оставил запись в Книге почётных гостей.

В Дохе открылось посольство Туркменистана

В рамках визита главы Туркменистана в Дохе состоялась церемония открытия Посольства Туркменистана в Государстве Катар. Открытие новой дипломатической миссии будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, придаст новый импульс эффективному и долгосрочному сотрудничеству.

На церемонии с участием членов туркменской делегации в Дохе вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов обратил внимание на высокий уровень туркмено-катарских отношений, которые в настоящее время успешно развиваются.

В декабре 2014 года в Ашхабаде открылось дипломатическое представительство Катара. Открытие дипмиссии Туркменистана в Катаре также является символом долгосрочного характера туркмено-катарских отношений.

Вопрос об открытии дипломатического представительства Туркменистана в этой ближневосточной стране обсуждался в ходе встречи Президента Сердара Бердымухамедова с Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани 3 декабря прошлого года в Дохе. Спустя несколько дней – 9 декабря глава Туркменистана подписал указ об открытии посольства Туркменистана в Катаре.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Катаром были установлены в ноябре 1996 года. За последние годы между двумя странами было организовано пять визитов на высшем уровне, в рамках которых состоялись плодотворные переговоры, в том числе по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества.

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В этот же день (20 марта) Президент Сердар Бердымухамедов, завершив официальный визит в Катар, вернулся в Ашхабад. ///nCa, 21 марта 2023 г. [источник фото – QNA]