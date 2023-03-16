В Баку обсудили упрощение таможенных процедур вдоль Транскаспийского транспортного коридора



15 марта 2023 года в Баку состоялось многостороннее совещание по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «одного окна» в рамках Транскаспийского международного коридора Восток-Запад (Средний коридор), сообщает Государственный Таможенный Комитет Азербайджана.

Руководители и представители таможенных служб Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Грузии, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвохид Азимов представители Европейской экономической комиссии ООН, Международного союза автомобильного транспорта (IRU) и других международных организаций приняли участие во встрече.

Приветствуя участников мероприятия, Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров рассказал о важности повышения привлекательности Среднего коридора и высоко оценил усилия стран региона в направлении упрощения таможенных транзитных процедуры и подчеркнул, что в ближайшем будущем возникнут новые возможности для дальнейшего упрощения транзитных операций и их реализации на цифровой основе.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия заявил, что проект важен с точки зрения повышения регионального развития и процветания, укрепления сотрудничества и обеспечения непрерывности цепочки торговли и поставок.

По мнению Генерального секретаря Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асета Асавбаева и советника министра экономики Азербайджана Эмиля Меджидова, меры по оптимизации транзитных таможенных процедур, важны с точки зрения ускорения международной торговли, облегчение процессов пересечения границ, а также привлечения инвестиций и расширения экономических возможностей стран региона.

На встрече состоялась презентация Транскаспийского транзитного портала, разработанного экспертами Таможенной службы Азербайджана.

Данное приложение позволит перемещать товары и транспортные средства по коридору на основе одной декларации, обмениваться информацией в электронной форме, а также использовать ранее поданную транзитную таможенную декларацию в качестве транзитного документа.

По итогам встречи одобрен «План мероприятий по разработке и внедрению упрощенной процедуры транзита по принципу «одного окна» по Транскаспийскому международному среднему коридору Восток-Запад».

О ТМТМ

Транскаспийский коридор Восток-Запад, кратко называемый «Средним коридором», начинается в Турции и проходит через Кавказский регион – Грузию, Азербайджан, пересекает Каспийское море, пересекает Центральную Азию и достигает Китая. Он проходит по железной дороге и автомобильным транспортом соответственно через Грузию, Азербайджан и Каспийское море и достигает Китая по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан или Казахстан. На этом маршруте порты Баку/Алат (в Азербайджане), Актау/Курык (в Казахстане) и Туркменбаши (в Туркменистане) являются основными пунктами мультимодальных перевозок на Каспийском транзитном коридоре.

По мнению Турции, при эффективном использовании Среднего коридора у стран Центральной Азии появятся важные экономические возможности через извлечения выгоды от торговли между Китаем и Европой, которая оценивается в 600 миллиардов долларов США в год. В частности, создание логистических центров и зон свободной торговли в портах Туркменистана, Казахстана и Азербайджана будет способствовать развитию и углублению транскаспийского сотрудничества.

В 2022 году маршруту ТМТМ зафиксирован рекордный объем грузоперевозок – это 1,5 млн. тонн грузов, что в 2,5 раза выше по сравнению с показателем 2021 года. Объем контейнерных перевозок составил 33 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 33% больше в сравнении с 2021 годом. ///nCa, 16 марта 2023 г.