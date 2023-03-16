В Ашхабаде начато строительство трех суперсовременных медицинских центров

В среду, 15 марта, в Ашхабаде при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония закладки фундаментов трёх специализированных медицинских учреждений. Это – Международный научно-клинический центр онкологии, Центр стоматологии и Международный центр педиатрии.

Строительство всех трех объектов будет выполнено турецкой компанией «Gap Inşaat Ýatyrym we Dyş Tijaret A.Ş.».

«Внедрение принципов здорового образа жизни, охрана здоровья человека неразрывно связаны с созданием современных лечебно-диагностических центров, централизованной санаторно-курортной системы, с повышением уровня их материально-технического обеспечения», – подчеркнул Аркадаг Бердымухамедов, выступая на церемонии.

Как отметил Бердымухамедов, в ближайшие годы будут возведены онкологические больницы в Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах, в столице – Центр вирусологии и средняя профессиональная медицинская школа. Будут построены новые здания для Учебно-научного центра охраны здоровья матери и ребёнка и Лечебно-консультативного центра имени С.А.Ниязова.

Международный научно-клинический центр онкологии на 500 мест будет возведён на севере Ашхабада, на территории жилого комплекса Чоганлы, рядом с другими медицинскими центрами.

В центре будут работать отделение анестезиологии и реаниматологии; операционное отделение; амбулаторное отделение дневной химиотерапии; отделения нейроонкологии; опухолей головы и шеи; женской онкологии; онкологии молочной железы; торако-абдоминальной хирургии; гепато-панкреатической онкологии; общей онкологии; детской онкологии; отделения химиотерапии и лучевой терапии, паллиативной помощи и др.

В структуру нового Международного научно-клинического центра онкологии также войдут центр гематологии, лаборатория, диагностическо-консультативное и рентгенологическое отделения, отделения цитологии, молекулярной генетики, аптечный отдел, вспомогательные и другие отделения.

Также здесь будет размещена кафедра онкологии, лучевой терапии и диагностики Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева.

В новом Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на 80 мест, который будет построен в жилом комплексе Кеши, будут созданы все условия для профилактики, ранней диагностики и эффективного лечения заболеваний полости рта, а также организации обучения, повышения уровня образования и профессионализма врачей, специализирующихся в данной области.

Международный центр педиатрии расположится в южной части Ашхабада. Он будет рассчитан на 160 мест. Обследование и лечение юных пациентов будет вестись в сотрудничестве с врачами ведущих клиник мира.

Садака по погибшим в землетрясении в Турции

В этот же день в столичной мечети «Hezreti Omar», расположенной в жилом массиве Парахат-7 , на средства от гонораров, поступающих от продажи книг Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, был дан садака по случаю поминовения погибших при недавнем сильном землетрясении в Турции.

Прибыв к мечети, Аркадаг побеседовал с группой религиозных деятелей из Турции, специально прибывших в Ашхабад.

В ходе беседы подчёркивалась важность дальнейшего развития туркмено-турецких отношений, в первую очередь, гуманитарных связей, история которых насчитывает не одно столетие. ///nCa, 16 марта 2023 г. [источник фото – TDH]