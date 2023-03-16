ПРООН расширяет знания фермеров о ведении садового хозяйства

Дашогуз, 14 марта 2023: В рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, 14 марта 2023 года в этрапе им. С. Туркменбаши Дашогузского велаята был проведен практический тренинг по развитию садоводства в условиях региона.

Мероприятия, в которых приняли участие местные фермеры этрапа Рухубелент и С.Туркменбаши, представители хякимликов, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, Туркменского сельскохозяйственного института в г.Дашогузе, эксперты в области сельского хозяйства и местные НПО, были нацелены на создание площадки по обмену опытом, а также теоретических и практических навыков. Специалисты представили устойчивые практики и инновационные подходы в области садоводства, продемонстрировали методы проведения весенней обрезки плодовых деревьев и меры по защите сада от вредителей и болезней в условиях изменения климата.

«Данный практический тренинг дал нам возможность получить ответы на многие вопросы, связанные с ведением садоводства на своих участках. Думаю, что все участники будут активно распространять полученные знания среди других фермеров – садоводов, так как продемонстрированные технологии и методы очень доступные и экономически эффективные. Хотелось бы, чтоб подобные практические занятия проводились регулярно среди местных жителей» – отметила Бозова Огулнабат, хозяйка сада, где проходила практическая часть тренинга.

Практические тренинги являются важным компонентом рабочего плана проекта ПРООН на 2023 г. и направленны на ознакомление местных фермеров с современными методами ведения садоводства с целью повышения жизнедеятельности местного сообщества посредством устойчивого использования водно-земельных ресурсов и сохранения биоразнообразия.

Для стимулирования экономического роста, а также для создания условий по альтернативным источникам дохода на местном уровне и внедрения успешных и наиболее устойчивых к изменению климата практик, ПРООН в Туркменистане сотрудничает с различными партнерами по развитию с целью увеличения доходов местных сообществ и содействия обеспечению продовольственной безопасности. Вышеупомянутый практический тренинг был организован при экспертной поддержке со стороны партнеров проекта ПРООН – Программа USAID по торговле в Центральной Азии, Туркменским государственным сельскохозяйственным институтом; ОО «Экодурмуш», а также организационной поддержки хякимлика Дашогузского велаята и хякимликов этрапа Рухубелент и им. С. Туркменбаши.

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Совместный проект ПРООН и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» был запущен в 2022 году и направлен на долгосрочные решения для устойчивого развития и сохранения ценных экосистем Туркменского Приаралья. ///ПРООН Туркменистан, 15 марта 2023 г.