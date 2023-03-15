Туркменистан и Республика Кения установили дипломатические отношения



14 марта 2023 года в городе Нью Йорк в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Кения, сообщает Постоянное Представительство Туркменистана в ООН.

Перед церемонией подписания состоялись переговоры между Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединенных Наций Аксолтан Атаевой и Постоянным представителем Республики Кения при Организации Объединенных Наций Мартином Кимани. Постоянные представители подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений между двумя странами и развитии двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества, а также сотрудничества в международных организациях.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, а также обсудили вопросы повестки дня ООН, представляющие интерес для Туркменистана и Республики Кения.///nCa, 15 марта 2023 г.