Британские компании поделились с Туркменистаном опытом в секторе зеленой энергетики

При поддержке Министерства иностранных дел Туркменистана Посольство Великобритании в Ашхабаде провело круглый стол с участием британских компаний из сектора чистой энергетики, сообщило посольство в социальных сетях.

Компании рассказали представителям туркменского правительства о ведущих мировых практиках и решениях в таких областях, как улавливание и монетизация попутного нефтяного газа, экологически чистая энергетика, производство водорода, декарбонизация нефтегазового сектора, а также о возможностях финансирования зеленых проектов в Туркменистане.

Мероприятие способствовало повышению осведомленности о технических и финансовых возможностях Великобритании. Это поможет расширить двустороннее сотрудничество и предоставит возможность обмениваться опытом и мнениями.

Благодаря круглому столу участники из Великобритании узнали о приоритетных секторах Туркменистана, а также обсудили потенциальное сотрудничество с ключевыми отраслевыми ведомствами страны, в числе с госконцернами “Туркменгаз”, “Туркменнефть” и Министерство энергетики. ///nCa, 14 марта 2023 г.