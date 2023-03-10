В Ашхабаде проходит совместно с ФАО Международная конференция по продовольственной безопасности – Туркменистан и ФАО подписали ряд документов

9 марта в Ашхабаде рамках международной конференции «Партнёрство в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата» состоялась встреча министров сельского хозяйства государств Центральной Азии.

Двухдневный форум организован Правительством Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (FAO) при подержке Представительства Постоянного координатора ООН.

Во встрече, прошедшей в гибридном формате, приняли участие Субрегиональный координатор FAO по Центральной Азии Виорел Гуту, заместитель Генерального директора FAO, Региональный представитель данной организации по Европе и ЦА Владимир Рахманин, руководители профильных министерств Туркменистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Узбекистана, представители Ирана. Помимо стран Центральной Азии в совещании также принимают участие представители международных организаций и финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития и других.

«Страны Центральной Азии располагают ценными, но исчерпаемыми запасами природных ресурсов, которые находятся под давлением проблемы изменения климата — явления, не знающего границ, – сказал заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель в Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин. – Мероприятия, подобные сегодняшнему, важны для обеспечения эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства, поскольку они выступают в качестве дискуссионной площадки для нахождения единых и проверенных решений».

Цель ашхабадского форума – обсуждения вопросов регионального и глобального сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности. Форум также дает возможность для налаживания многостороннего обмена опытом, информацией, знаниями и технологиями, выработки скоординированных подходов к решению широкого спектра вопросов в вышеназванной области, укреплению потенциала агропромышленного сектора.

Изменение климата заставляет внести изменения в традиционные практики ведения сельского хозяйства, что требует принятия незамедлительных мер. Нужно сделать АПК более продуктивным, адаптировать к внешним воздействиям и возникающим новым условиям и вызовам.

Значение продовольственной безопасности также признаётся в Парижском соглашении по климату. Подтверждением этому служит такой факт, что многие страны в своих планах адаптации к климатическим изменениям и смягчению их последствий в первую очередь делают ставку на агропромышленный комплекс. В данном аспекте применение устойчивых сельскохозяйственных практик для достижения продовольственной безопасности является приоритетом и для государств Центральной Азии.

Климатические изменения, продовольственные системы и социально-экономические условия тесно взаимосвязаны. Одним из важных элементов в укреплении продовольственной безопасности, включая бесперебойное функционирование мирового сельскохозяйственного производства, была обозначена устойчивость транспортных цепочек доставки продуктов питания.

Повышение температуры воздуха и изменение погодных условий создают риски для возделывания сельскохозяйственных культур. В то же время возникает необходимость внедрения в сельхозпроизводство экологически чистых «зелёных» технологий, чтобы минимизировать его негативное воздействие на окружающую среду и, в частности, снизить выбросы парниковых газов.

В этом отношении особую значимость обретают изучение и применение передового мирового опыта в области адаптации к изменениям климата и смягчения их последствий. Одним из инструментов реализации данной задачи может стать Региональный центр климатических технологий для Центральной Азии, инициированный Туркменистаном.

Подчёркивалась также актуальность продолжения подобных встреч на регулярной основе, что позволит ещё более упрочить взаимовыгодное партнёрство, отвечающее общим интересам, будет способствовать разработке конкретных предложений и перспективных совместных проектов по эффективному использованию солидного потенциала, имеющегося у стран Центральной Азии.

На полях встречи состоялось подписание ряда документов между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и соответствующей региональной структурой ФАО, касающихся проектов содействия созданию цифрового земельного кадастра и управления природными ресурсами на засушливых и засолённых сельскохозяйственных угодьях.

Сегодня, 10 марта, конференция, продолжит свою работу в рамках тематических дискуссий по таким темам, как взаимосвязи между изменением климата и продовольственной безопасностью: роль мер по смягчению последствий и адаптации, влияние изменения климата на социально-экономическое развитие и экосистемы в регионе, открытие Регионального центра климатических технологий под эгидой ООН в Ашхабаде.

Ключевым ресурсом в этом засушливом регионе является вода. Большая часть населения зависит от орошаемого земледелия, а удовлетворение энергетических потребностей региона Центральной Азии в значительной степени зависит от гидроэнергетики. Для дальнейшего развития диалога на эту тему ФАО представит презентацию о влиянии изменения климата на сельское хозяйство и продовольственную безопасность в условиях дефицита воды.///nCa, 20 марта 2023 г. [источник фото – TDH]