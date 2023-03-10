Cвыше 3 миллионов турецких лир было пожертвовано из Туркменистана для пострадавших от землетрясения в Турции

Посол Турции в Ашхабаде Тоган Орал сообщил, что более 3 миллионов турецких лир было пожертвовано гражданами Туркменистана и Турции в Туркменистане для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше, произошедшего 6 февраля.

Посол Турции в Ашхабаде Тоган Орал сделал заявление для прессы, в котором сообщил о деятельности гуманитарной помощи, направленной братским Туркменистаном в район бедствия. Отметив, что 6 февраля в Турции произошло крупное землетрясение, Орал сказал, что турецкое государство и народ прилагают большие усилия, чтобы залечить раны, нанесенные этим бедствием, рука об руку. Орал сказал: «Турция, вместе со своим государством и народом работает над преодолением этой катастрофы, случившейся к сожалению в начале 2023 года, когда мы готовились к празднованию 100-летия нашей Республики».

Отметив, что Туркменистан является одной из первых стран, предпринявших действия по залечиванию ран жертв землетрясения в Турции, Орал сказал: «Председатель Халк Маслахаты Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов совершил беспрецедентный жест, посетив наше посольство и от своего имени и от имени главы государства господина Сердара Бердымухамедова выразил соболезнования нашему Президенту, нашему народу и нашим гражданам, проживающим в Туркменистане. Он также сделал запись в Книге соболезнований, которую мы открыли в нашем посольстве и вместе с Главным муфтием Туркменистана мы молились за наших шехидов. Этот визит нашел отклик в Туркменистане и, естественно, придал нам боевого духа и сил в наши трудные дни».

Говоря о гуманитарной помощи, направленной Туркменистаном в район бедствия, Орал сообщил, что 7 февраля 2023 года в Газиантеп были отправлены 7 врачей и 3 медицинских работника, а также 30 тонн медикаментов и изделий медицинского назначения, а 10 февраля 2023 года, Фонд помощи Гурбангулы Бердымухамедова доставил в зону землетрясения лекарства для детей, медикаменты, одежда и продукты питания общим весом 92 тонны.

При координации Посольства Турции в Ашхабаде с Туркменским Красным Полумесяцем и Союзом женщин Туркменистана, были отправлены 7 палаток, 6 мобильных туалетных кабин, 60 обогревателей, 20 генераторов, 667 коек, 6835 одеял и еще 23,45 тонн гумпомощи, включающей средства гигиены, одежду и продукты питания рейсом THY и грузовиками, предоставленными туркменскими логистическими компаниями.

«Пожертвования на сумму свыше 3 миллионов турецких лир были внесены на банковский счет, открытый нашим посольством, доброжелательными гражданами Туркменистана и нашими гражданами» – сказал Орал.

Выразив, что Туркменистан в этом процессе проявил братскую солидарность со своим государством и народом, Орал сказал: «От имени нашего правительства, нашего государства и нашего народа хочу выразить благодарность Президенту Сердару Бердымухамедову, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, добровольному братскому туркменскому народу, государственным учреждениям и объединениям, частным компаниям, в то же время нашим гражданам, проживающим в Туркменистане, и турецким компаниям, работающим в Туркменистане, их руководителям и сотрудникам».///nCa, 10 марта 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)