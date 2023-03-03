Израиль откроет постоянное посольство в Туркменистане

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вскоре отправится в Туркменистан, чтобы официально открыть постоянное посольство Израиля в столице страны Ашхабаде, сообщает базирующийся в Тель-Авиве международный новостной телеканал i24News.

Около десяти лет назад, в свете позитивных отношений между двумя государствами, Израиль открыл в Ашхабаде временное посольство с временной структурой, которая теперь станет постоянной дипмиссией.

На протяжении многих лет высокопоставленные официальные лица Израиля и Туркменистана посещали страны друг друга, подписывая соглашения о сотрудничестве в области политики, экономики и энергетики.

В последнее время был достигнут прогресс в сотрудничестве в области здравоохранения и кибербезопасности, отмечает телеканал.

В беседе с изданием Israel Hayom глава израильского МИДа прокомментировал, что «отношения между Израилем и Туркменистаном являются важными и стратегическими, будучи частью деятельности, направленной на укрепление отношений со всем регионом».

«Мы будем продолжать развивать экономическое сотрудничество между странами, в частности, в области здравоохранения и киберзащиты», – добавил он.

По его словам, «торжественное открытие здания посольства является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и знаменует тридцатилетие установления отношений между странами».

Недавно Ашхабад посетил глава отдела Евразии и Западных Балкан Министерства иностранных дел Израиля Юваль Фухсах.

В ходе переговоров во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана были обсуждены вопросы укрепления и расширения туркмено-израильских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. ///nCa, 3 марта 2023 г.