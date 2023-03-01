В Астане состоялась министерская встреча в формате США+Центральная Азия

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Казахстан продолжит многостороннюю сбалансированную внешнюю политику

США выделят 25 млн.долл.США на Инициативу Экономической устойчивости для Центральной Азии

Инвестиции США в экономику Казахстана превысили 62 млрд.долл.

Встреча госсекретаря Блинкена с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым

О платформе С5+1

28 февраля 2023 года в Астане, столице Казахстана, состоялась министерская встреча в формате С5+1 с участием Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Государственного секретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, вице-премьер, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова.

Судя по пресс-релизам МИД стран Центральной Азии, в повестку дня министерства вошел широкий круг вопросов, включая экономическое и энергетическое сотрудничество, продовольственную безопасность, изменение климата, а также борьбу с терроризмом и экстремизмом и другими вызовами и угрозами безопасности.

По итогам переговоров страны С5+1 договорились и далее продолжать обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

После министериала, Блинкен и Тлеуберди выступили на совместной пресс-конференции.

Кроме того, глава Госдепа провел двухсторонние встречи с Президентом Казахстана Касымом Жомарт Токаевым, а также с коллегами из Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Казахстан продолжит многостороннюю сбалансированную внешнюю политику

«Казахстан высоко ценит приверженность США укреплению сотрудничества с регионом Центральной Азии. Наша страна продолжает сбалансированную многостороннюю внешнюю политику в соответствии со своими дипломатическими приоритетами и Центральной Азией, и Соединенные Штаты остаются нашими основными партнерами», – заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Казахстан продолжит свою многовекторную внешнюю политику. Это значит, что мы стараемся сохранить систему сдержек и противовесов и развивать взаимовыгодное сотрудничество, отношения со всеми странами мира», – прокомментировал глава МИД Казахстана, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, механизм C5+1 зарекомендовал себя как эффективная региональная дипломатическая площадка для продвижения экономического сотрудничества, безопасности, а также устойчивого развития в Центральной Азии.

США выделят 25 млн.долл.США на Инициативу Экономической устойчивости для Центральной Азии

США выделят дополнительно 25 миллионов долларов США на Инициативу экономической устойчивости для Центральной Азии в целях расширения региональных торговых путей, создания новых экспортных рынков, привлечения и увеличения инвестиций частного сектора, обеспечения людей практическими навыками, актуальными на современном рынке труда. Об этом заявил Госсекретарь Энтони Блинкен на итоговой пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел стран Центральной Азии.

«Сегодня я объявляю о дополнительном выделении 25 миллионов долларов на эту инициативу, в общей сложности это 50 миллионов долларов на развитие региональной экономики, и особенно на то, чтобы люди обладали навыками, необходимыми им для достижения успеха в глобальной экономике»,- сказал Блинкен.

«Чтобы расширить возможности и объединить людей в Центральной Азии, мы начинаем работу по повышению уровня владения английским языком для более чем 1000 молодых специалистов в правительстве и в гражданском обществе», – добавил он.

Инициатива экономической устойчивости в Центральной Азии (ERICEN) была запущена администрацией Байдена-Харриса в сентябре 2022 года, чтобы простимулировать преобразующий экономический рост в Центральной Азии.

В 2022 финансовом году Соединенные Штаты предоставили 25 миллионов долларов в виде финансирования для диверсификации торговых путей, расширения инвестиций в регион и расширения возможностей трудоустройства путем предоставления населению Центральной Азии практических навыков для современного рынка труда.

В сотрудничестве с Конгрессом США намерены добавить на реализацию Инициативы 20 миллионов долларов в 2023 финансовом году для расширения программ в рамках ERICEN. Еще 5 миллионов долларов будут выделены на поддержку региональной связи в рамках экономических и энергетических программ. Таким образом, общий объем вложений в Инициативу достигнет 50 миллионов долларов.

ERICEN имеет три ключевых столпа:

Расширение торговых путей

Расширение альтернативных торговых путей, увеличение пропускной способности и улучшение трансграничных системы электронных платежей.

Улучшение инфраструктуры вдоль транскаспийских торговых путей.

Выявление узких места в логистике, рекомендации правительствам и частному сектору по улучшению функционирования важнейших портовых, железнодорожных и морских логистических узлов в Центральной Азии.

Поддержка частного сектора

Содействие перемещению западных многонациональных компаний в Центральную Азию и предоставление дополнительных возможностей трудоустройства.

Поддержка связи между предприятиями, чтобы обеспечить им доступ к новым рынкам, уделяя особое внимание ключевым секторам с потенциалом роста.

Работа с компаниями частного сектора в Центральной Азии над повышением их кибербезопасности, с целью лучшей интеграции фирм Центральной Азии в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепочки и улучшения торговли с Соединенными Штатами.

Инвестиции в людей через обучение и образование

Расширение обучение английскому языку молодых специалистов по всей Центральной Азии для создания квалифицированной англоговорящей рабочей силы, что повышает конкурентоспособность на мировых рынках, способствует укреплению национальной экономики и поддерживает двустороннюю торговлю.

Обучение или переобучение рабочей силы в Центральной Азии, в том числе возвращающихся трудовых мигрантов, предпринимательству и навыкам, пользующимся большим спросом.

В реализации Инициативы задействованы Агентство США по международному развитию, Проект развития коммерческого права Министерства торговли США, Государственный департамент США.

Инвестиции США в экономику Казахстана превысили 62 млрд.долл.

США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов. Об этом было заявлено в ходе встречи Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы построили очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета», – сказал Президент Токаев.

В свою очередь, Блинкен подчеркнул важность развития «значительных успехов, достигнутых за более чем 30 лет, углубления и укрепления партнерства».

Кроме того, американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.

Госсекретарь Блинкен и Президент Токаев также обсудили пути укрепления экономического партнерства между США и Казахстаном и улучшения региональной взаимосвязанности.

Встреча госсекретаря Блинкена с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на полях министерской встречи в формате «C5+1» встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркменистана и высоко оценил более чем 30-летнюю историю американо-туркменских отношений», – говорится с в пресс-релизе Госдепа.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Мередова за участие Туркменистана в дипломатическом формате C5+1 и продолжение сотрудничества по ряду программ. Стороны обсудили возможности партнерства по инициативам в области климатического кризиса, безопасности и экономического роста.

О платформе С5+1

Дипломатическая платформа C5+1 объединяет правительства всех пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Госдепартамент позиционирует платформу С5+1 в качестве одного из средств поддержки Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности стран ЦА.

С момента своего создания в 2015 году платформа C5+1 расширила диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией посредством взаимодействия на уровне министров, встреч экспертов и тематических рабочих групп.

Формат включает рабочие группы по вопросам экономики, энергетики, окружающей среды и безопасности в дополнение к текущим региональным программам, тренингам и семинарам.

С сентября 2021 года состоялось четыре министерских совещания в формате “С5+1”. Официальные лица C5+1 встретились под председательством госсекретаря Блинкена на полях ГА ООН в сентябре 2022 и сентябре 2021 годов. Также в сентябре 2021 года была проведена встреча министров по вопросам климата со специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри.

В 2022 году C5+1 запустила Секретариат для содействия процессам определения и продвижения общих приоритетов, координации коммуникаций между участвующими странами и планирования встреч министров высокого уровня и других мероприятий. ///nCa, 1 марта 2023 г. [источник фото – МИД Казахстана, официальный вебсайт Президента Казахстана]