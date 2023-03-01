МИД Туркменистана об участии туркменской делегации во встрече глав внешнеполитических ведомств формата «С5+1»

28 февраля 2023 года в Астане Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов принял участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1».

Министры иностранных дел Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Государственный секретарь США рассмотрели вопросы практического сотрудничества по актуальным направлениям регионального развития, включая экономику, энергетику, транспорт, экологию и безопасность.

Участники встречи приветствовали последовательное увеличение количества региональных проектов Правительства Соединенных Штатов Америки, в т.ч., по линии ЮСАИД, направленных на продвижение торговых, деловых, транспортно-логистических и энергетических связей. Также была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках Рамочного соглашения между США и странами Центральной Азии по торговле и инвестициям (ТИФА).

В своём выступлении Министр иностранных дел Туркменистана акцентировал внимание на необходимости активизации энергетического и транспортного сотрудничества в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна. В контексте развития энергетического сотрудничества, была подчёркнута необходимость диверсификации энергопоставок, выхода на новые рынки потребления, создание альтернативных маршрутов, привлечение инвестиций и технологий в энергетическую сферу, а также обеспечения соответствующей политической и правовой гарантий поставок энергоресурсов на международные рынки.

Наряду с этим, в контексте расширения регионального транспортного взаимодействия отмечена необходимость строительства современной инфраструктуры транспортных коридоров и создания транспортно-логистических хабов, которые имеют огромный потенциал.

Касаясь миграционной проблематики, отмечено, что в этом направлении Туркменистан активно взаимодействует с УВКБ ООН и МОМ. Туркменистан является первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства. Было подчёркнуто, что за последние годы Туркменистан предоставил гражданство представителям десятка национальностей и этнических групп. Вместе с тем, отмечено, что в соответствии с принятой Национальной программой, Туркменистан до 2024 года планирует искоренить безгражданство на своей территории. Туркменской стороной предложен ряд конкретных направлений регионального сотрудничества по активизации партнёрства стран формата посредством разработки совместных планов для взаимодействия с УВКБ ООН и МОМ.

В плане обеспечения продовольственной безопасности и поиска путей решения вопросов по преодолению глобального продовольственного кризиса, наблюдаемого во всём мире, туркменской стороной было выдвинуто предложение о проведении в этом году в Туркменистане Международного форума по продовольственной безопасности.

Одним из ключевых направлений повестки дня формата «С5+1» остаётся борьба с терроризмом и укрепление безопасности границ государств региона. С целью поддержания совместных усилий международных организаций и государств региона, в этом направлении было предложено создание механизма политических консультаций по пограничным вопросам между странами Центральной Азии и США, а также Программного офиса Контртеррористического управления ООН по подготовке специалистов с использованием современных методик обучения. Одновременно, туркменской стороной отмечена необходимость имплементации в полном объёме Глобальной контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии.

В заключение было подчеркнуто, что Туркменистан остаётся активным сторонником продвижения многопланового взаимодействия в рамках «С5+1» во всех без исключения сферах, представляющих взаимный интерес. ///МИД Туркменистана, 1 марта 2023 г.