Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией закрепила значимую роль, расположенного в Ашхабаде, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии

24 февраля 2023 года в ходе 60-ого пленарного заседания 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии», представленная Туркменистаном от имени стран Центральной Азии под пунктом 58 повестки дня «Миростроительство и сохранение мира».

Резолюция была принята консенсусом при соавторстве 91 страны.

Представляя резолюцию, Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева подчеркнула, что Центр, созданный в декабре 2007 года и расположенный в Ашхабаде, являясь первой в своем роде структурой ООН с мандатом на осуществление превентивной дипломатии, за 15 лет своей деятельности зарекомендовал себя как эффективная платформа для укрепления регионального диалога, упреждения потенциальных рисков, раннего предупреждения конфликтов.

Было подчёркнуто, что в январе текущего года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций при рассмотрении очередного доклада о деятельности Центра выразил единогласную поддержку его работе и отметил необходимость развития этой структуры и продвигаемых на его платформе инициатив.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН также обратила внимание на позитивную динамику совместной работы Центра с Контртеррористическим управлением ООН по укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в борьбе с транснациональными угрозами, в частности с терроризмом и насильственным экстремизмом, организованной преступностью, в рамках реализации Совместного плана действий по имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Особо были отмечены, поддержанные в тексте резолюции значимые для Центральной Азии политические события последних нескольких лет, в частности:

Налаживание механизма регулярных Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии;

Учреждение Зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июля 2022 года;

Принятие в марте 2022 года Обновленного Плана совместных действий стран Центральной Азии по борьбе с терроризмом.

В принятой резолюции впервые подчёркивается значимость регулярных контактов Центра с региональными организациями, осуществляющими в Центральной Азии деятельность по укреплению мира и стабильности.

Постпред Туркменистана при ООН А.Атаева также подчеркнула, что в тексте резолюции особое место занимают инициативы Регионального центра, нацеленные на расширение прав и возможностей женщин и молодежи, такие как Академия превентивной дипломатии для обучения молодежи и Диалог женщин Центральной Азии, созданные в соответствии с глобальными программами действий ООН «Женщины, мир и безопасность» и «Молодежь, мир и безопасность».

Была также подчёркнута необходимость использования опыта работы Регионального Центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии в других регионах мира в целях развития под эгидой ООН глобальной сети раннего предупреждения конфликтов.

Делегаты Генеральной Ассамблеи ООН поддержали деятельность Центра и его усилия по укреплению диалога между странами Центральной Азии и разрешению актуальных региональных вопросов.///Постоянное представительство Туркменистана в ООН, 28 февраля