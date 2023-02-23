ЛИДЕР НАЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ МИРОВОГО УРОВНЯ. Международный престиж Таджикистана укрепляется

Статья министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина МУХРИДДИНА, посвященная инициативам Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по защите ледников. Газета “Джумхурият”.

Благодаря мудрой и дальновидной политике Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона сегодня на международной арене Таджикистан признан авторитетной страной, продвигающей глобальные инициативы в области климата и воды. Подтверждением этому служит принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и 21 марта Всемирным днем ледников.

Значение ледников, как основных источников водных ресурсов в обеспечении жизни населения планеты, бесценно. Поэтому, их стремительное таяние является одной из самых тревожных проблем на глобальном уровне и влечёт за собой негативные последствия.

В связи с этим инициативы Главы нашего государства по защите ледников и решению вопросов нехватки воды были своевременно оценены со стороны мирового сообщества, предупредили людей о серьёзных изменениях в природе. В частности, очередная инициатива Лидера нации – политика мирового уровня, уважаемого Эмомали Рахмона по предотвращению угрозы таяния ледников, побудила страны мира принять безотлагательные и важные меры в этой области.

Следует отметить, что еще в 2009 году в столице Дании – Копенгагене в ходе выступления Президента Таджикистана на 15-й конференции сторон (COP 15) Рамочной конвенции ООН об изменении климата была предложена необходимость создания Международного фонда сохранения ледников. Этот вопрос неоднократно поднимался Главой государства, уважаемым Эмомали Рахмоном на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и в ходе других важных региональных и международных мероприятий. Для продвижения инициативы было налажено необходимое сотрудничество со всеми партнёрами.

Принятая по инициативе Президента Республики Таджикистан 14 декабря 2022 года Резолюция ГА ООН об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников имеет особую важность и является предметом гордости каждого соотечественника. Опираясь на эту резолюцию Организация Объединенных Наций объявила Международный год сохранения ледников и Всемирный день ледников, что является одним из важнейших достижений внешней политики Таджикистана. Необходимо отметить, что в 2025 году в Душанбе запланировано проведение международной конференции высокого уровня по вопросам защиты ледников, что свидетельствует об особой позиции и лидерстве Таджикистана в области воды и климата.

Принятый документ призвал правительства, международные организации и доноров внести свой вклад в Целевой фонд защиты ледников, действующий под руководством Генерального секретаря ООН и соответствующих учреждений организации. Основная цель Фонда – посильный вклад стран для своевременного реагирования на стремительное таяние ледников и их последствия.

Принятие резолюции – важное историческое событие, которое имеет свою основу. Эта инициатива была также озвучена 23 декабря 2022 года в Послании Президента Республики Таджикистан Парламенту страны. Примечательно и то, что согласно резолюции, впервые в истории ООН была объявлена отдельная дата – Всемирный день ледников. Безусловно, мировое сообщество празднует различные исторические международные дни, которые охватывают различные области, но конкретно в данном случае необходимо отметить, что наша страна, которая не является членом Совета Безопасности ООН, не обладает обширными энергетическими и финансовыми ресурсами, не имеет рычаги давления прошла непростой путь к тому, чтобы 193 страны мира приняли инициативу Таджикистана. Это по сути, признание международного авторитета и высокого политического престижа Лидера таджиков.

Бесспорно, что воздействие на водные ресурсы планеты является одним из наиболее важных факторов глобального изменения климата. Большую озабоченность вызывает тот факт, что запасы питьевой воды ежедневно сокращаются, а её качество снижается. Решение подобного рода проблем считается жизненно важным в разных частях мира, где вода является основой социально-экономического развития.

В этой связи необходимо наряду с существующими бесчисленными механизмами по реагированию на изменение климата, внедрить такие же механизмы и соответствующие подходы относительно стремительного таяния ледников и их неблагоприятных последствий. Еще одним важным моментом является то, что по инициативе Таджикистана и партнёров впервые в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 27), водная проблематика будет рассматриваться отдельным вопросом в повестке дня изменения климата. Благодаря инициативе Президента Таджикистана теперь тема ледников станет темой дискуссий на международных платформах.

Стоит напомнить, что 21 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на 75-й сессии приняла резолюцию А75/212, представленную Таджикистаном в соавторстве с абсолютным большинством государств-членов ООН под названием «Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему пересмотру целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы»».

В настоящее время в рамках реализации резолюции в Республике Таджикистан и других странах проходят конференции, форумы и другие важные мероприятия, на которых наша страна с учетом опыта и проявленных инициатив пользуется особым местом, привлечена к организационным вопросам.

В рамках принятых по инициативе Таджикистана резолюций в различных странах мира были созданы десятки региональных и международных структур, основной целью которых является содействие вопросам водоснабжения населения, различных секторов экономики и улучшение взаимодействия в водной сфере на всех уровнях – местном, национальном, региональном и глобальном.

Как отмечается в докладах/отчетах ООН и её подведомственных институтов, а также Всемирного банка и других международных структур, реализация резолюций создает основу и необходимые условия для достижения конечных целей – обеспечение питьевой водой, создание экологически безопасного климата, налаживание конструктивного диалога между государствами. Одним из ярких тому примеров является укрепление доверия и улучшение уровня сотрудничества между странами Центральной Азии в вопросах эффективного использования водных ресурсов региона.

Следует отметить, что сегодня в мире почти не существует региона, который вне водных проблем. Согласно существующим прогнозам, если не будут приняты действенные коллективные меры, эта проблема только усугубится.

Как было уже отмечено, Правительство Республики Таджикистан в сотрудничестве с ООН организует и проводит международные конференции высокого уровня с учётом важности данной проблематики и своего активного участия в продвижении глобальной водной повестки дня, создает платформу для политического диалога. Эти мероприятия были названы мировым сообществом как «Душанбинский процесс по вопросам, связанным с водой». Душанбинские мероприятия высокого уровня, которые проводятся один раз в два года, дают хорошую возможность для расширения партнёрских отношений, поиска разумных путей решения соответствующих проблем и, что наиболее важно, укрепления доверия между государствами мира.

Очевидно, что авторитет и чёткая позиция нашей страны на международной арене были достигнуты в результате реализации мудрой и добрососедской политики Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.

Мировое сообщество сегодня признало, что Лидер таджикской нации является инициатором шести грандиозных международных процессов: «Международный год пресной воды» (2003 г.), Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.), «Международный год сотрудничества в водной сфере» (2013 г.), Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028 гг.), Год сохранения ледников (2025 г.) и объявление 21 марта Всемирным днем ледников. Каждая из этих инициатив имеет жизненно важный характер для человечества.

Следует отметить, что в 2021 году Всемирной метеорологической организацией и механизмом «ООН – вода» была создана Панель высокого уровня по водным и климатическим вопросам под названием «Лидеры воды и климата». Цель создания Панели состоит в том, чтобы способствовать комплексной интеграции водных и климатических проблем в глобальную повестку дня. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с учетом достойного вклада в глобальное продвижение водных вопросов и климата был в числе первых приглашённых для участия в работе Панели.

В 22 по 24 марта 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Республика Таджикистан и Королевство Нидерландов в сопредседательстве проведут Конференцию ООН по среднесрочному всеобъемлющему пересмотру процесса реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.». Это вторая конференция мирового уровня, которая пройдет после Водной Конференции ООН 1977 года (Аргентина).

В связи с этим еще в апреле 2021 года была организована рабочая группа из числа экспертов из Таджикистана, Нидерландов, UNDESA и UN-Water, которая регулярно проводит свои заседания. За прошедший период было разработано несколько соответствующих документов, в том числе концепция проведения конференции, дорожная карта, стратегия взаимодействия со СМИ, теоретическое заявление и т. д., которые содействуют достойной подготовке конференции и работе с различными заинтересованными сторонами.

Кроме того, в рамках деятельности таджикистанской рабочей группы совместно с соответствующими министерствами и ведомствами страны, а также Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала был разработан проект интерактивных тем конференции, план привлечения заинтересованных сторон, добровольных обязательств в области воды, проект среднесрочной отчётности по реализации целей международного водного десятилетия, другие документы и справки, относящиеся к повестке дня Конференции.

Наша сторона совместно с Нидерландами провела несколько специальных сессий в рамках международных мероприятий с целью представления и продвижения этой Конференции – Всемирная неделя воды (август 2021 года, Стокгольм), 26-я конференция сторон Конвенции ООН об изменении климата (ноябрь 2021 года, Глазго), встреча группы водных друзей (октябрь 2021 года, Нью-Йорк), заседание ООН-Вода (октябрь 2021 года, Женева), 9-й Всемирный водный форум (март 2022 года, Сенегал), 4-й Тихоокеанский и Азиатский водный саммит (апрель 2022 года, Япония), Вторая Душанбинская конференция по водному десятилетию (июнь 2022 года), 27-я конференция сторон Конвенции ООН об изменении климата (ноябрь 2022 года, Египет).

В рамках подготовки к Конференции дан старт проведению Глобального марафона с участием известной австралийской бегуньи Мины Гули, который продлится с 22 марта 2022 года по 22 марта 2023 года. В этот период в общей сложности пройдет 200 марафонов в различных регионах и странах мира, в рамках которых ожидается участие более 200 миллионов человек и принятие обязательств по реализации действий в сфере воды со стороны 200 частных компаний. Как известно, Мина Гули также провела такой марафон в нашей стране в рамках Второй Душанбинской конференции по водному десятилетию (6-9 июня 2022 года). На специальной выставке, которая состоится в рамках Конференции ООН-2023 в Нью-Йорке, участникам будет представлен фото- и видеоотчет по итогам международного марафона.

В ходе водной Конференции ООН-2023, наряду с другими проблемами, связанными с водными ресурсами, планируется уделить больше внимания устойчивому развитию и всестороннему управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических и экологических целей, реализации и продвижения соответствующих программ и проектов, а также укрепления сотрудничества, партнёрства на всех уровнях с целью содействия реализации целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе тех, которые были освещены в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Выражаем надежду, что проведение саммита на высшем уровне станет важным историческим событием в процессе реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», когда ожидания мирового сообщества от итогов саммита очень высоки. Наша страна прилагает все усилия для всесторонней подготовки данного мероприятия, чтобы его итоги стали действительно результативными.

В связи с этим Таджикистан и Нидерланды в качестве организаторов этой конференции с целью привлечения большего внимания к водным вопросам и их финансированию, призывают всех стран-членов ООН и других заинтересованных сторон, наряду с активным участием в работе данного мероприятия, объявить о своих добровольных обязательствах по ускорению действий для достижения целей развития, связанных с водными ресурсами.

Следует отметить, что, помимо пленарных и интерактивных заседаний с участием глав делегаций, в рамках конференции также будут организованы более 200 тематических параллельных мероприятий в штаб-квартире ООН. Свыше 200 других мероприятий пройдут вне штаб-квартиры ООН или в режиме онлайн.

В то же время следует отметить, что Конференция 2025 года – это итоговое мероприятие, которое станет достижением целей и реализации Резолюции по ледникам. Поэтому в сотрудничестве с партнерами мы приложим все усилия, чтобы провести ряд важных мероприятий и выставок в различных странах и регионах мира.

Результаты этих мероприятий помогут обобщить конкретные предложения с целью разработки программы и проектов документов, которые будут приняты на этой Конференции.

Уверены, что в рамках Конференции будет разработана и утверждена стратегия, дорожная карта и другие важные международные документы по реализации необходимых совместных мер для предотвращения стремительного таяния ледников, их сохранения и эффективного использования на глобальном и региональном уровнях в качестве основных источников чистой питьевой воды.

Также мы должны наладить сотрудничество с международными структурами для мониторинга состояния ледников страны и региона, в том числе с помощью спутниковых снимков и современных технологий. Такое совместное сотрудничество уже началось с ЮНЕСКО, и мы приложим все усилия, чтобы привлечь в процесс реализации этой инициативы международные исследовательские центры, заинтересованные стороны и доноров.

Выражаем уверенность, что под чутким руководством Лидера нации, который является инициатором принятия этих резолюций, Таджикистан приложит максимум усилий в успешной реализации своих созидательных целей. /// nCa, 23 February 2023

originally published by газета «Джумхурият», № 26 (24637) от 31 января 2023 г.

Сироджиддин МУХРИДДИН, Министр иностранных дел Республики Таджикистан