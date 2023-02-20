Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян посетил Туркменистан

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, заместитель председателя Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, министр по делам Аппарата Президента ОАЭ совершил короткий визит в Туркменистан в воскресенье, 19 февраля 2023 года.

Он был принят президентом Сердаром Бердымухамедовым. Переговоры охватили широкий круг вопросов двустороннего, регионального и глобального значения.

По итогам встречи было подписано совместное заявление двух стран, в котором говорится, что стороны стремятся к реализации совместных проектов и сотрудничеству в жизненно важных секторах, таких как ТЭК, возобновляемая энергетика, также финансовый и банковский секторы.

Учитывая расширяющуюся транспортную и транзитную инфраструктуру Туркменистана, стороны подчеркнули, что в транспортных системах существуют большие перспективы для установления отношений с зарубежными партнерами, имеющими богатый опыт в этой области, включая компании ОАЭ.

Туркменская сторона отметила важность порта Туркменбаши в подключениях по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. Было отмечено, что морской порт Туркменбаши полностью отвечает целям налаживания цепочек поставок с портами Объединенных Арабских Эмиратов, и для компаний, специализирующихся на управлении портами и предоставлении логистических услуг, туркменская морская гавань может стать привлекательным проектом.

Как было отмечено в ходе встречи, среди основных направлений партнерства – реализация совместных проектов, которые могут стать движущей силой экономического сотрудничества и открыть новые возможности для привлечения инвестиций, создания совместных производств, создания современной инфраструктурной системы и наращивания сотрудничества в банковском и финансовом секторе.

Президент Сердар Бердымухамедов заявил о целесообразности полного использования имеющегося потенциала для активизации сотрудничества, в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

Туркменская государственная информационная служба TDH добавила, что выгодное географическое положение Туркменистана и создание благоприятного инвестиционного климата в стране привлекают представителей иностранного бизнеса, в том числе с Ближнего Востока. В этом контексте налаживаются двусторонние взаимовыгодные связи в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах, строительстве социальных объектов и т.д.

Подтверждая заинтересованность представителей деловых кругов ОАЭ в наращивании продуктивного партнерства с Туркменистаном, заместитель председателя Кабинета Министров Объединенных Арабских Эмиратов, министр администрации Президента Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян еще раз выразил искреннюю благодарность главе государства за теплый прием.

Следует напомнить, что в ходе своего визита в ОАЭ 11-12 февраля 2023 года национальный лидер Туркменистана и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. /// nCa, 20 февраля 2023 г.