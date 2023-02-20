На прошлой неделе делегация Министерства нефти Ирана провела встречи в Туркменистане, предложив сотрудничество в нескольких областях

Иранская делегация во главе с заместителем министра нефти по инжинирингу, исследованиям и технологиям Вахидом-Резой Зейдифардом посетила Туркменистан с визитом в рамках участия в 14-й специальной выставке Ирана в Ашхабаде.

На полях мероприятия делегация провела встречи, обменявшись мнениями с высокопоставленными должностными лицами государственного концерна “Туркменгаз”, государственного концерна “Туркменнефть” и государственного концерна “Туркменхимия”. Встречи состоялись 15 февраля 2023 года.

Иранская сторона представила ряд предложений по сотрудничеству, в том числе:

Строительство нефтеперерабатывающих заводов в Туркменистане

Разработка нефтяных и газовых месторождений в Туркменистане

Поставка высококачественных запчастей и оборудования по конкурентоспособным ценам

Зейдифард пригласил туркменских официальных лиц посетить Иран для ознакомления с возможностями нефтегазового сектора Ирана.

15 февраля 2023 года nCa сообщило, что Иран готов предоставить Туркменистану полностью финансируемые проекты в любом секторе, чтобы погасить долг в размере 2 миллиардов долларов США перед туркменской стороны за газ, закупленный у Туркменистана несколько лет назад:

Англоязычная версия статьи – https://www.newscentralasia.net/2023/02/15/iran-proposes-fully-paid-projects-in-any-sector-to-settle-usd-2-billion-gas-debt-to-turkmenistan/

Русскоязычная версия – https://www.newscentralasia.net/2023/02/15/iran-predlagayet-turkmenistanu-polnostyu-profinansirovat-proyekty-v-lyuboy-otrasli-v-schet-svoyego-dvukhmilliardnogo-gazovogo-dolga/

Более 70% оборудования, используемого в иранской нефтяной промышленности, производятся отечественными производителями. Некоторые иранские компании, такие как Petropars, способны осуществлять мегапроекты без внешнего финансирования. /// nCa, 20 февраля 2023 г.