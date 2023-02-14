Узбекистан и Афганистан подписали новый договор на эксплуатацию железной дороги Хайратон – Мазари-Шариф

Администрация железных дорог Афганистана и дочернее предприятие Узбекских железных дорог «Согдиана Транс» подписали новый договор о продолжении эксплуатации железной дороги Хайратон – Мазари-Шариф.

Как сообщается в пресс-релизе «Узбекских Железных Дорог», «Согдиана Транс» будет осуществлять свою деятельность 2 года на данных участках.

Также стороны договорились об ускорении совместного восстановления доставки грузов до конечной станции Мазари-Шариф и по подготовке местных специалистов Администрации железных дорог Афганистана.

С 10-11 февраля из Узбекистана было доставлено 714 грузовых вагонов. На сегодняшний день доставка грузов продолжается.

Предприятие «Согдиана транс» было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии Хайратон — Мазари-Шариф в Афганистане. «Узбекистон темир йуллари» завершила строительство линии протяжённостью 75 км и стоимостью 129 млн долл.США в ноябре 2010 года///nCa, 14 февраля 2023 г.