Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном в 2022 году вырос в пять раз

В 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном увеличился в пять раз, что является рекордным показателем. Об этом в интервью азербайджанскому информационному агентству APA заявил Посол Туркменистана в Баку Гурбанмаммет Элясов.

Полпред констатировал динамичное развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.

По словам Элясова, значимая роль отводится Межправительственной комиссии, шестое заседание которой состоялось 29 ноября 2022 года в Баку.

Он выразил уверенность в том, что итоги саммита Туркменистан – Азербайджан – Турция в Авазе в декабре 2022 года окажут влияние на развитие транспортного и транзитного потенциала, и в превращение трех государств в единый энергетический хаб.

Отвечая на вопрос о значении сделки по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море, Посол подчеркнул, что этот проект будет способствовать укреплению энергетического сотрудничества двух стран.

Кроме того, проект откроет новый этап в энергетическом сотрудничестве между Туркменистаном и Азербайджаном на Каспии, а это – новые возможности для совместной работы на прочной международно-правовой базе, дополнительные стимулы для крупных иностранных инвестиций, развития национальных экономик двух стран, прокомментировал Элясов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь: https://apa.az/ru/foreign-policy/posol-sammit-turkmenistan-azerbaidzan-turciya-okazet-vliyanie-na-prevrashhenie-trex-gosudarstv-v-edinyi-energoxab-intervyu-510772

///nCa, 13 февраля 2023