Землетрясение в Турции – пострадали 11 провинций и почти 14 миллионов человек

Землетрясения и афтершоки в Турции затронули 11 провинций, где проживает почти 14 миллионов человек. Это около 16% от общей численности населения Турции.

Провинции, пострадавшие от землетрясения:

Газиантеп Кахраманмараш Хатай Адияман Диярбакыр Малатья Османие Элазиг Килис Шанлыурфа Адана

Радиус землетрясения составляет около 1000 километров.

Число погибших растет. На данный момент из-под завалов извлечено около 12000 тел.

Это самое сильное землетрясение, произошедшее за 84 года. Землетрясение в Эрзинджане в 1939 году по силе было оценено в 7,9 балла по шкале Рихтера.

Турция объявила чрезвычайное положение на три месяца, и весь государственный механизм сосредоточен на поисково-спасательных работах и оказании чрезвычайной помощи.

По состоянию на 8 февраля 2023 года 31 губернатор, более 70 глав районных администраций и 68 глав провинций работают в зонах стихийных бедствий под координацией министров. 96 770 человек поисково-спасательного и вспомогательного персонала продолжают активно работать. В зонах стихийных бедствий используется 5402 строительные машины и оборудование. Количество специалистов, прибывших из-за рубежа, составило 5309 человек.

Интернет-сервисы работают на полной мощности для облегчения вспомогательных операций и общей коммуникации.

Одновременно Управление коммуникаций запустило Службу оповещения о дезинформации для выявления ложных сообщений, которые могут появиться во время кризиса, и принятия необходимых мер. /// nCa, 9 февраля 2023 г.