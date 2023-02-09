Землетрясение в Турции – пострадали 11 провинций и почти 14 миллионов человек

Землетрясения и афтершоки в Турции затронули 11 провинций, где проживает почти 14 миллионов человек. Это около 16% от общей численности населения Турции.
Провинции, пострадавшие от землетрясения:
- Газиантеп
- Кахраманмараш
- Хатай
- Адияман
- Диярбакыр
- Малатья
- Османие
- Элазиг
- Килис
- Шанлыурфа
- Адана
Радиус землетрясения составляет около 1000 километров.
Число погибших растет. На данный момент из-под завалов извлечено около 12000 тел.
Это самое сильное землетрясение, произошедшее за 84 года. Землетрясение в Эрзинджане в 1939 году по силе было оценено в 7,9 балла по шкале Рихтера.
Турция объявила чрезвычайное положение на три месяца, и весь государственный механизм сосредоточен на поисково-спасательных работах и оказании чрезвычайной помощи.
По состоянию на 8 февраля 2023 года 31 губернатор, более 70 глав районных администраций и 68 глав провинций работают в зонах стихийных бедствий под координацией министров. 96 770 человек поисково-спасательного и вспомогательного персонала продолжают активно работать. В зонах стихийных бедствий используется 5402 строительные машины и оборудование. Количество специалистов, прибывших из-за рубежа, составило 5309 человек.
Интернет-сервисы работают на полной мощности для облегчения вспомогательных операций и общей коммуникации.
Одновременно Управление коммуникаций запустило Службу оповещения о дезинформации для выявления ложных сообщений, которые могут появиться во время кризиса, и принятия необходимых мер. /// nCa, 9 февраля 2023 г.