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Землетрясение в Турции – пострадали 11 провинций и почти 14 миллионов человек

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Землетрясения и афтершоки в Турции затронули 11 провинций, где проживает почти 14 миллионов человек. Это около 16% от общей численности населения Турции.

Провинции, пострадавшие от землетрясения:

  1. Газиантеп
  2. Кахраманмараш
  3. Хатай
  4. Адияман
  5. Диярбакыр
  6. Малатья
  7. Османие
  8. Элазиг
  9. Килис
  10. Шанлыурфа
  11. Адана

Радиус землетрясения составляет около 1000 километров.

Число погибших растет. На данный момент из-под завалов извлечено около 12000 тел.

Это самое сильное землетрясение, произошедшее за 84 года. Землетрясение в Эрзинджане в 1939 году по силе было оценено в 7,9 балла по шкале Рихтера.

Турция объявила чрезвычайное положение на три месяца, и весь государственный механизм сосредоточен на поисково-спасательных работах и оказании чрезвычайной помощи.

По состоянию на 8 февраля 2023 года 31 губернатор, более 70 глав районных администраций и 68 глав провинций работают в зонах стихийных бедствий под координацией министров. 96 770 человек поисково-спасательного и вспомогательного персонала продолжают активно работать. В зонах стихийных бедствий используется 5402 строительные машины и оборудование. Количество специалистов, прибывших из-за рубежа, составило 5309 человек.

Интернет-сервисы работают на полной мощности для облегчения вспомогательных операций и общей коммуникации.

Одновременно Управление коммуникаций запустило Службу оповещения о дезинформации для выявления ложных сообщений, которые могут появиться во время кризиса, и принятия необходимых мер. /// nCa, 9 февраля 2023 г.

 

 

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