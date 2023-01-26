Инвестиции ЕБРР в Узбекистан в 2022 году достигли 900 миллионов долларов США

В 2022 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал почти 900 млн. долларов США (839 млн. евро) в 26 проектов в Узбекистане, что делает страну ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии третий год подряд. Инвестиции были осуществлены в различные сектора экономики: от возобновляемых источников энергии до финансовых учреждений», – говорится в пресс-релизе ЕБРР, опубликованном 26 января 2023 года.

Это превышает предыдущий рекорд в 690 миллионов долларов США (2021 год) более чем на 30%.

В течение 2022 года ЕБРР помог улучшить инвестиционный климат в Узбекистане, содействовав проведению первого пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, платформы для диалога между Узбекистаном и иностранными инвесторами.

Переход к “зеленой” экономике является важной частью конфигурации партнерства между ЕБРР и Узбекистаном.

“ЕБРР организовал два синдицированных кредита на общую сумму 520 млн. долларов США для оказания помощи в строительстве и вводе в эксплуатацию двух ветряных электростанций общей установленной мощностью 1 ГВт в Бухарской области. На сегодняшний день это финансирование является крупнейшим проектом ЕБРР в области возобновляемых источников энергии в регионах его деятельности”, – говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Банк также организовал финансовый пакет в размере 75 миллионов долларов США для разработки, строительства и эксплуатации новой ветроэлектростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области Узбекистана. Это был первый проект в Центральной Азии, в котором использовалась система Identiflight, способная обнаруживать и отслеживать пернатых, подверженных риску столкновения, и запускать автоматическое отключение выбранных турбин.

ЕБРР и министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана совместно разрабатывают национальную программу по сокращению выбросов метана, чтобы помочь стране достичь целей Глобального обязательства по метану (GMP), пытаясь сократить выбросы метана на 30% к 2030 году.

Региональные коммунальные предприятия Узбекистана получили 120 миллионов долларов США в виде расширенного долгосрочного суверенного кредита для усилий по декарбонизации через переработку твердых отходов в регионах Хорезм и Каракалпакстан. Это соответствует обязательствам страны по Парижскому соглашению.

ЕБРР инвестирует рекордные 900 миллионов долларов США в Узбекистан

https://www.ebrd.com/news/2023/ebrd-invests-record-us-900-million-in-uzbekistan.html

В пресс-релизе говорится, что в финансовом секторе ЕБРР увеличил новые лимиты торгового финансирования на сумму 210 миллионов долларов США для банков Asakabank, Ipoteka Bank, Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана и SQB Bank. Сделка позволит частным отечественным предприятиям, включая малые и средние предприятия (МСП), улучшить импорт необходимых товаров, услуг и оборудования и экспортировать свою продукцию.

Финансовый пакет в размере 10 миллионов долларов США, предоставленный ЕБРР банку «Ипак йули», улучшит доступ к зеленым технологиям для местных домохозяйств и МСП и будет способствовать развитию женского предпринимательства.

Вот другие основные моменты из пресс-релиза ЕБРР:

ЕБРР также инвестировал дополнительный капитал в размере 7 миллионов долларов США в TBC Bank Uzbekistan и заключил кросс-валютный своп на сумму 20 миллионов долларов США с Узбекистаном, который поможет стране развивать рынок деривативов и хеджировать валютные риски, возникающие в результате заимствования иностранной валюты.

Банк направил 14 миллионов евро на поддержку деятельности ведущего пивовара страны UzCarlsberg и предоставил 15 миллионов долларов США Ташкентскому трубному заводу, который сможет запустить производство труб, сваренных дуговой сваркой под флюсом. Совместно с SQB Bank ЕБРР поддерживает расширение одного из ведущих в стране ритейлеров потребительской электроники и бытовой техники Idea Concept Group.

Грант в размере 7 миллионов евро, предоставленный Счетом восстановления окружающей среды для Центральной Азии (ERA), управляемым ЕБРР, будет финансировать работы по восстановлению окружающей среды на двух бывших объектах по добыче урана – Янгиабаде и Чаркесаре, расположенных в горах к востоку от столицы Ташкента.

В 2022 году Программа ЕБРР “Консультации для малого бизнеса” в Узбекистане запустила почти 100 консультативных проектов, тем самым увеличив охват отечественных МСП на 50 процентов. Половина из них была связана с женщинами-предпринимателями, а более 40 процентов – с сельскими районами. Более 10 000 предпринимателей по всей стране были охвачены специализированными тренингами, сетевыми мероприятиями и мероприятиями по обмену знаниями. Кредиты были предоставлены ряду местных компаний, в том числе производителю мебели “Гулобод Мебель”, молочной компании “Тилло Домор” и розничному продавцу электронных товаров “Сифат-Бизнес-Савдо”.

Узбекистан примет 32-ю ежегодную встречу и бизнес-форум ЕБРР, которые пройдут в Самарканде с 16 по 18 мая 2023 года. Мероприятие является крупнейшим в своем роде для регионов, где Банк осуществляет инвестиции. На его полях состоится также международный бизнес-форум.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал почти 3,9 миллиарда евро в 128 проектов по всей стране. /// nCa, 26 января 2023 г.