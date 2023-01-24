Узбекистан предпринимает усилия по увеличению популяции туркменских куланов

Из Бухарского специализированного питомника “Джейран” в государственный заказник “Судоче-акпетки” был отправлен 31 туркменский кулан, сообщает министерство природных ресурсов Узбекистана.

В соответствии с правительственным постановлением, принятым в июне 2021 года, установлено обеспечить переселение 175 туркменских куланов в охраняемые природные территории, расположенные в республике Каракалпакстан.

В ведомстве отмечают, что работа в этом направлении ведется поэтапно.

Так, 26 декабря 2022 года 18 голов жеребят были отправлены на выпуск на территорию государственного заказника “Судоче-Акпетки”.

Путем переселения куланов в охраняемые природные территории, расположенные в республике Каракалпакстан, власти Узбекистана хотят увеличить их популяцию на территориях с историческими ареалами распространения этих уникальных животных.

Туркменский кулан распространён не только в Центральной Азии, но и в Иране, Афганистане, Монголии, Западном Китае, Тибете, Непале и Западной Индии. Обитает в пустынях, полупустынях, степях, предгорьях. В 2008 году туркменский кулан был внесен в список вымирающих видов животных планеты и в список Красной книги Туркменистана.

Работы по сохранению популяции кулана в стране ведутся в нескольких резерватах, в том числе в Бадхызском заповеднике и во всех районах реинтродукции, в первую очередь, на Устюрте и в Юго-Западном Копетдаге. ///nCa, 24 января 2023 г. (источник фото – Пресс-служба управления экологии Бухарской области)