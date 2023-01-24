Туркменистан продолжает реализовывать усилия по развитию «зелёной» энергетики

В процесс практического применения достижения зеленой энергетики в Туркменистане активно вовлечена сфера науки и высшего образования. Об этом пишет кандидат технических наук Какагельды Сарыев, директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана в своей статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

Эксперименты по получению энергии солнца и ветра ведутся на солнечных коллекторах для теплоснабжения в Государственном энергетическом институте Туркменистана с 2012 года на основе 2 кВт солнечно-ветровой станции, вакуумного солнечного коллектора полезной площадью 1,6 м2, которые установлены на двухэтажном автономном энерго­снабжающем сооружении.

С целью внедрения устройств, работающих на ВИЭ, в экономические отрасли в вузовском Научно-производственном центре «Возобновляемые источники энергии» было разработано и проанализировано программное обеспечение для определения мощности фотоэлектрической и ветровой электростанции, оценки ресурсов солнечной и ветряной энергии.

Для быстрого и точного определения объёма аккумулируемой энергии, угла отклонения излучения, его интенсивности, определения других показателей туркменскими учёными были разработаны цифровые системы по проектированию фотоэлектрической солнечной станции, а также для разработки солнечного кадастра.

В ходе проектного расчёта был успешно использован другой продукт туркменских разработчиков – цифровые системы для проектирования ветроэлектрической станции и для разработки ветроэнергетического кадастра. Эти инструменты были изобретены в НПЦ и к настоящему времени зарегистрированы в Госслужбе по интеллектуальной собственности, сообщается в материале.

Сейчас работа в этой области продолжается: создана цифровая база для оценки ресурсов солнца и ветра по регионам, сформировано обоснование для определения места установки солнечных и ветряных электрических станций, определена методика применения разработанного в стране программного обеспечения при повышении промышленной мощности электроэнергетики, укреплении его материально-технической базы. ///nCa, 24 января 2023 г.